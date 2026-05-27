Оранжевый суперфуд: в чем польза облепихи, и кому она может навредить

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Популярность ягоды объясняется ее составом. Однако вокруг нее уже сформировались мифы.

Облепиху ценят за яркий кисло-сладкий вкус, высокое содержание витамина C и возможность использовать ягоды в напитках, десертах и заготовках. Однако считать ее лекарством от всех болезней не стоит: при некоторых заболеваниях желудка и желчного пузыря облепиха может ухудшить самочувствие. Во всех нюансах разбирались в материале 5-tv.ru.

Облепиха — ярко-оранжевая ягода, которую в России собирают в конце лета и осенью. Ее едят свежей, замораживают, добавляют в морсы, чай и варенье, а из мякоти и семян получают масло.

Популярность облепихи объясняется ее составом. Ягоды содержат витамин C, каротиноиды, витамин E, полифенолы, органические кислоты и жирные кислоты. При этом ученые подчеркивают: большая часть исследований о лечебных свойствах облепихи пока носит предварительный характер, поэтому она может быть частью рациона, но не заменой назначенного врачом лечения.

Чем полезна облепиха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Главное пищевое преимущество облепихи — высокое содержание витамина C. Он участвует в работе иммунной системы, необходим для синтеза коллагена и помогает организму усваивать железо из продуктов питания.

Кроме того, в ягодах присутствуют каротиноиды, которые придают им характерный оранжевый цвет. Эти соединения могут преобразовываться в организме в витамин A, необходимый для зрения, состояния кожи и слизистых оболочек.

Облепиха также содержит витамин E и полифенолы — вещества с антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса. Однако формулировки о том, что ягода способна «остановить старение» или вылечить хроническое заболевание, не имеют достаточных клинических подтверждений.

Облепиха богата аскорбиновой кислотой и может быть полезным дополнением к рациону, особенно в сезон, когда свежих ягод и фруктов становится меньше.

Полезна ли облепиха для кожи

Облепиховое масло часто используют в косметических средствах и аптечных препаратах для ухода за кожей и слизистыми оболочками. Интерес к нему связан с сочетанием жирных кислот, каротиноидов и витамина E.

Научные обзоры указывают на потенциальные противовоспалительные и восстанавливающие свойства облепихового масла. Исследователи рассматривают его применение при сухости кожи, а также в средствах для поддержки кожного барьера. Однако ученые отмечают, что для уверенных медицинских выводов нужны дополнительные клинические исследования.

Перед нанесением масла на кожу лучше проверить средство на небольшом участке: натуральные продукты и косметика на их основе могут вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.

Помогает ли облепиха при простуде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Чай или морс с облепихой могут быть приятным теплым напитком во время простуды. Ягода действительно содержит витамин C, а питье помогает поддерживать водный баланс при недомогании.

Однако облепиха не уничтожает вирусы в организме и не заменяет лечение, если у человека высокая температура, выраженная слабость или другие серьезные симптомы. Воспринимать облепиховый чай лучше как дополнение, а не как самостоятельное средство от гриппа или острой респираторной вирусной инфекции.

Особенно важно не заменять ягодами назначенные лекарства при хронических заболеваниях или осложнениях после инфекции.

Есть ли польза для сердца и сосудов

Облепиха содержит жирные кислоты и растительные антиоксиданты, поэтому ученые изучают ее возможное влияние на состояние сосудов, уровень холестерина и обмен веществ.

В ряде небольших исследований были получены обнадеживающие результаты, однако пока данных недостаточно, чтобы рекомендовать ягоды или облепиховое масло как способ лечения повышенного давления, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Если человек принимает лекарства от давления, препараты для снижения уровня сахара или средства, влияющие на свертываемость крови, перед употреблением концентрированного облепихового масла или добавок лучше проконсультироваться с врачом.

В каком виде облепиха полезнее

Самый простой вариант — свежие или замороженные ягоды. После заморозки облепиху можно добавлять в кашу, йогурт, творог, морс или чай.

Варенье и сиропы тоже сохраняют вкус ягоды, но часто содержат большое количество сахара. Поэтому людям с сахарным диабетом, избыточным весом или ограничениями в рационе лучше учитывать состав готового продукта.

Облепиховый чай можно готовить из размятых ягод, добавляя их в теплую, а не кипящую воду. При сильном нагревании часть витамина C разрушается.

Облепиховое масло — более концентрированный продукт, чем ягоды. Использовать его внутрь без необходимости и медицинской рекомендации не стоит, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или желчного пузыря.

Как выбрать хорошую облепиху

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Свежая облепиха должна быть ярко-оранжевой или желто-оранжевой, без плесени, темных пятен и неприятного запаха. Ягоды могут быть мягкими из-за своей структуры, однако слишком размятые плоды с признаками брожения лучше не покупать.

Роскачество рекомендует обращать внимание на внешний вид ягод и условия их хранения. Свежую облепиху после покупки желательно перебрать и быстро использовать либо заморозить.

Для заморозки ягоды нужно промыть, высушить, разложить тонким слоем, заморозить, а затем пересыпать в контейнер или пакет. Так плоды меньше слипаются и их проще использовать небольшими порциями.

Кому нельзя есть облепиху

Большинству здоровых людей облепиха в умеренном количестве подходит как обычный пищевой продукт. Однако кислая ягода может вызвать неприятные симптомы у тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

С осторожностью употреблять облепиху стоит людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или выраженным рефлюксом, особенно в период обострения. Кислоты в составе ягод способны усиливать раздражение слизистой желудка и изжогу.

Отдельного внимания требуют облепиховое масло и концентрированные добавки. При желчнокаменной болезни, обострении холецистита или панкреатита их прием нужно обсуждать с врачом. Также консультация специалиста необходима беременным женщинам, детям и людям, принимающим постоянные лекарства.

Не стоит забывать и об аллергии. Если после облепихи появились сыпь, зуд, отек, дискомфорт в животе или другие необычные симптомы, продукт нужно исключить из рациона и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Можно ли есть облепиху каждый день

Облепиху можно включать в рацион регулярно, если она не вызывает неприятных ощущений и у человека нет противопоказаний. Однако употреблять ягоды в больших количествах только ради «лечебного эффекта» не требуется.

Питание приносит больше пользы, когда оно остается разнообразным: витамин C можно получать также из смородины, шиповника, сладкого перца, капусты и цитрусовых, а антиоксиданты — из множества овощей, фруктов и ягод.

Облепиха — полезный сезонный продукт, который может сделать рацион ярче и разнообразнее. Но ее главная ценность заключается не в обещании чудесного лечения, а в сочетании витаминов, растительных соединений и необычного вкуса.

Как приготовить облепиховый морс

Для простого напитка достаточно размять свежие или размороженные ягоды, залить их теплой водой и при желании добавить немного меда или сахара. Если используется мед, его лучше класть в уже не горячий напиток.

Морс можно процедить, если ребенку или взрослому не нравятся косточки и кожица ягод. Хранить готовый напиток следует в холодильнике и не дольше одного-двух дней.

Такой морс подойдет как сезонный напиток, однако при простуде или другом заболевании он не должен заменять обращение к врачу и назначенное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.