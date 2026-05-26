«Иду до конца»: SHAMAN снова появился с папкой с именами тех, кто хотел его молчания
SHAMAN заявил, что недоброжелатели пытаются выкупить его тайную папку
Певец отметил, что «настало время разоблачений».
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, признался, что недоброжелатели уговаривают его не публиковать разоблачительную информацию и даже пытаются выкупить ее. Об этом музыкант сообщил в Telegram-канале.
«Они хотели, чтобы я молчал. Но я иду до конца!» — заявил SHAMAN.
Ранее артист появился у стен посольства США в Москве, держа в руках загадочную папку, и пообещал «пролить свет правды». По его словам, в документах содержится некий список фамилий, и теперь настало время громких разоблачений.
Исполнитель дал понять, что закулисные попытки остановить его становятся все настойчивее, но отступать от своего намерения он не планирует.
Стены американской дипмиссии для SHAMAN — место знаковое. В июле 2024 года он уже собирал здесь концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей на YouTube.
Тогда на фасад посольства проецировали российский триколор, а Дронов презентовал песню «Душа нараспашку» и исполнил хит «Я русский».
