Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР

В ЛНР похоронили Анастасию Коваленко, погибшую в теракте ВСУ в Старобельске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушке всего две недели назад исполнилось 19 лет.

В поселке Александрополь Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли похороны Анастасии Коваленко — одной из жертв удара ВСУ по Старобельску. Церемнию прощания посетил корреспондент 5-tv.ru.

Две недели назад Анастасии исполнилось лишь 19 лет. Она была студенткой Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР.

В памяти знакомых Коваленко навсегда останется позитивным и добрым человеком.

«Девчонка такая с характером, никогда не давала себя обидеть. Веселая. Жалко, что так получилось. <…> Да никого вообще не давала обидеть. Могла так крепким словом и поддержать, и защитить кого угодно. Такая боевая девчонка была и добрая очень», — поделилась знакомая погибшей Дарья.

Известно, что Анастасия была сиротой и жила с тетей. Похоронили Коваленко в закрытом гробу.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.

Здания были атакованы ночь, когда студенты спали. В этот момент там находилось 86 человек, причем большинство несовершеннолетних. В результате атаки погиб 21 человек. Им было от 18 до 22 лет. Также 65 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Он подчеркнул, что рядом с местом ударов нет военных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась запись с места теракта ВСУ в педагогическом колледже в Старобельске. На кадрах видно, что люди пришли на помощь пострадавшим, даже несмотря на пожар и гул беспилотников над головой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.