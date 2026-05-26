Шохин доложил Путину о модернизации института защиты прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин сегодня провел в Кремле рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Он отчитался о выполненных задачах, поставленных президентом.

Прежде всего — о модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Хотел бы, Владимир Владимирович, рассказать, как мы работаем над выполнением тех поручений, которые вы отдали в рамках съезда РСПП. 26 марта состоялся съезд, и мы передали вам ряд своих предложений, по ним были вами поручения. И прежде всего, я хотел бы доложить о том, как идет работа у нас над модернизацией института уполномоченного по защите прав предпринимателей», — доложил Александр Шохин.

«Вы предлагаете создать автономную некоммерческую организацию вместо аппарата уполномоченного?» — уточнил президент.

«Да. Вот здесь схемы, по которым мы предлагаем двигаться дальше. То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный», — ответил Шохин.

Кроме этого, Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Отметил, что решение по этлму вопросу нужно принять в ближайшее время.

