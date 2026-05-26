Киев также стал крупнейшим в Европе хабом контрабанды оружия и плацдармом для заброски диверсантов в Россию.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад цинично использует Украину как испытательный стенд для новейших вооружений и обучения боевого искусственного интеллекта. Об этом он сказал в ходе 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ (СОРБ).

«(Украину превратили. — Прим. ред.) по сути в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом», — отметил глава ведомства.

По словам Бортникова, киевский режим плотно увяз в организации террористической активности против России. Он указал, что приграничные с нашей страной государства используются противником для переброски диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Более того, Украина, находящаяся под жестким западным контролем, мутировала в главный европейский центр нелегального трафика оружия и превратилась в ключевой фактор дестабилизации всего пространства СНГ.

На этом фоне все чаще звучат мнения о скорой «утилизации» Владимира Зеленского. Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркивал, что без массированного давления на Киев со стороны спонсоров серьезных переговоров ждать не приходится.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и вовсе спрогнозировал, что Запад сам привезет Зеленского в Россию, как только у него закончится ресурс полезности.

