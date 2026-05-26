Курорт «Игора» и отель «Точка на карте» признаны лидерами в сфере делового туризма

Отель из Ленобласти стал триумфатором в категории загородных площадок вместимостью до ста гостей.

Итоги ведущей федеральной профессиональной премии в индустрии делового туризма MICE Excellence Awards 2026 подвели в Москве. Всесезонный курорт «Игора» и отель «Точка на карте. Лодейное Поле» получили призовые места.

Миссия награды — формирование стандартов качества и определение ориентиров для рынка корпоративных событий в России. В жюри вошли лидеры крупнейших курортов, отелей, маркетинговых компаний и организаторы мероприятий ключевых предприятий страны.

По результатам экспертного отбора и защиты, отель «Точка на карте. Лодейное Поле» одержал победу в номинации «Лучший загородный MICE-отель до 100 человек». Успеху предшествовало открытие нового панорамного конференц-зала, которое существенно расширило деловые возможности площадки. Сегодня здесь проводятся стратегические сессии, воркшопы и образовательные программы для различных заказчиков.

Всесезонный курорт «Игора» занял призовое место в тройке лидеров номинации «Лучший загородный MICE-отель от 300 человек». В этом году курорт отметил 20-летний юбилей, а с 2019 года, после запуска автодрома мирового уровня «Игора Драйв», территория превратилась в масштабный спортивно-туристический кластер, где проходят мероприятия от локальных праздников до федеральных фестивалей.

