Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» завершил срочную службу в Семеновском полку.

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии после года срочной службы. Кадры встречи артиста снял корреспондент 5-tv.ru. Рассказываем о том, как это было.

Исполнять воинский долг звезда сериала «Вампиры средней полосы» и фильма «Малыш» отправился 27 мая 2025 года. Калюжного зачислили в Семеновский полк. После завершения службы актера встретили мама Наталья Калюжная, младшая сестра, поклонники и коллеги.

Демобилизовавшийся артист поблагодарил тех, кто приехал его поддержать.

«Спасибо всем, хорошего дня!» — сказал Калюжный.

Мама Калюжного рассказала, как армия изменила актера

Мать артиста Наталья Калюжная призналась 5-tv.ru, что после службы увидела сына другим человеком. По ее словам, Глеб стал серьезнее и спокойнее.

«Он очень сильно возмужал. С режимом подружился, потому что все знают, что Глеб любит поспать. <…> Он стал просто настоящим мужчиной. Он по-другому говорит, он по-хорошему замедлился, у него другие интонации появились в голосе. Я слушаю и радуюсь», — рассказала Калюжная корреспонденту 5-tv.ru.

Женщина положительно относится к тому, что сын прошел срочную службу. По ее мнению, подобный опыт необходим молодым людям. При этом Наталья не скрывает: первый период после ухода Глеба в армию оказался для нее тяжелым.

Актер долгое время был для нее поддержкой, поэтому привыкнуть к его отсутствию было непросто. Однако позже семья смогла выстроить общение в новом режиме.

За время службы Глеб Калюжный не писал писем близким, но связывался с ними по телефону, когда это было возможно. Кроме того, актер приезжал домой, а родные несколько раз навещали его сами.

По словам Натальи Калюжной, длительные периоды разлуки для семьи не стали чем-то совершенно новым. Из-за съемок сына они и раньше могли долго не видеться.

«Мы созванивались, когда было возможно. Он приезжал. Я сюда приезжала несколько раз. Не могу сказать, что это чаще, чем когда он снимается. Я рассказывала, что иногда мы не виделись месяцами. Иногда приходилось приезжать на съемочную площадку, чтобы увидеть. В вагончике его ждем. То есть для нас это нормальная история. Он не живет с нами, живет отдельно, уже большой мальчик», — поделилась мать актера с 5-tv.ru.

Весь год Наталья Калюжная также оставалась на связи с поклонниками сына. Она отвечала на письма и следила за фан-группой в интернете, где подписчики вели обратный отсчет дней до возвращения артиста.

Встречать Глеба близкие приехали с букетом ромашек. По словам его матери, актер сам любит дарить цветы съемочной группе после завершения работы над фильмами, поэтому семья решила порадовать его таким же знаком внимания.

Николай Добрынин лично встретил Калюжного из армии

Одним из тех, кто приехал встретить Глеба Калюжного, стал народный артист России Николай Добрынин. Актеры вместе работали над картиной «Дед Фомич», где Калюжный исполнил роль внука героя Добрынина.

После встречи именитый актер лично повез демобилизовавшегося коллегу. Для поклонников артиста появление Добрынина стало еще одним теплым моментом долгожданного возвращения Калюжного домой.

Почему Калюжный решил пойти служить

Ранее Глеб Калюжный рассказывал, что решение отправиться в армию принял после съемок в военной драме «Малыш». В картине актер исполнил главную роль, а прототипом его персонажа стал боец специальной военной операции Павел Черток.

На премьере фильма Калюжный говорил, что на него повлияло общение с участниками СВО, которые работали над картиной.

«Он (Павел Чертков. — Прим. ред.) просто талантливый человек. Талантливый человек, как говорится, таланлив во всем. Самое главное — это вовлеченность в процесс, и искренние намерения, желания, чтобы у тебя все получилось. Конечно, я давал ему какие-то подсказки, но самое важно было просто жить, и тем самым донести правду до зрителя», — сказал он в эфире программы «Доброе утро»на Первом канале.

Калюжный также отмечал, что о таких героях необходимо снимать тысячи фильмов.

Чем известен Глеб Калюжный

Глеб Калюжный начал актерскую карьеру подростком. Первую широкую известность ему принес фильм «14+», где он исполнил главную роль.

Зрителям артист также знаком по сериалам «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы», фильмам «Первый на Олимпе» и «Малыш». Помимо съемок, Калюжный занимается музыкой.

После завершения срочной службы актер сможет вернуться к творческой работе. Пока о его новых проектах официально не объявлялось.

