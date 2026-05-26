«Стал настоящим мужчиной»: мама и сестра Калюжного встретили его из армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Родственница артиста уверена, что опыт срочной службы необходим каждому молодому человеку.

В армии актер Глеб Калюжный стал настоящим мужчиной. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал мама артиста Наталья Калюжная, когда встречала сына со срочной службы.

«Он очень сильно возмужал. С режимом подружился, потому что все знают, что Глеб любит просыпать. <…> Он стал просто настоящим мужчиной. Он по-другому говорит, он по-хорошему замедлился, у него другие интонации появились в голосе. Я слушаю и радуюсь», — уточнила Калюжная.

Она положительно относится к тому, что сын все же отслужил «срочку». Женщина уверена, что этот опыт необходим всем молодым людям.

Однако для близких актера этот год был непростым. По признанию матери артиста, когда он только ушел в армию, ее овладело беспокойство. Сын долгое время был для нее поддержкой, и оказаться без нее было страшно.

За тот год, что Калюжный служил, он виделся с семьей не так часто. Письма не писал, но периодически звонил своим родным. Правда, к тому, что мать с сыном не видятся длительное время, они привыкли.

«Мы поддерживали контакт (пока актер был на службе. — Прим. ред.). Я не могу сказать, что это чаще, чем когда он снимается. Иногда бывает, что мы с ним не видимся месяцами. Мы вынуждены приезжать на съемочную площадку, чтобы его там увидеть. И ждем его там, в вагончике», — рассказала мама артиста.

Вместе с родительницей встречать Калюжного приехали его младшая сестра и даже поклонники. С последними мать знаменитости оставалась на связи весь этот год. Отвечала на письма и следила в фан-группе в интернете за обратным отсчетом дней.

Встречали артиста с букетом ромашек. Он сам, по словам матери, любит дарить съемочной группе после окончания работы над фильмом цветы. Поэтому близкие знаменитости решили, непременно порадовать его таким же презентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Сватов» Николай Добрынин пришел на встречу Глеба Калюжного из армии. Они вместе играли в сериале «Дед Фомич». Старший коллега отметил, что каждый парень должен отдать долг Родине, и он гордится, что Калюжный это сделал.

