Мошенники уже рядом: как ребенок может стать дроппером и попасть под статью

Родители все чаще вынуждены думать, как защитить ребенка от «легких денег», опасных заданий и уголовного дела.

Ребенок внезапно начал скрывать переписку, получил деньги непонятно откуда, собирается «просто забрать пакет» или просит банковскую карту взрослого? Такое поведение нельзя списывать на подростковую самостоятельность.

Мошенники все активнее ищут детей в интернете, обещают легкую подработку, просят выполнить простую операцию, а затем оставляют несовершеннолетнего отвечать за чужое преступление.

Вопрос, как защитить ребенка, становится особенно острым, потому что дети могут быть втянуты в самые разные схемы.

Курьеры, дропперы, недобросовестные продавцы

Мошенники делают подростков курьерами, которые забирают деньги у обманутых пенсионеров, используют как дропперов для переводов и обналичивания средств, вовлекают в подставные продажи, взломы аккаунтов и распространение вредоносного программного обеспечения. Есть и более опасные сценарии: детей могут склонять к поджогам, подрывам и насилию.

О том, как мошенники воздействуют на детей, почему подросток может не осознавать преступный характер задания, какая ответственность ему грозит и как защитить ребенка, «Известиям» рассказали эксперты платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Как защитить ребенка: первый шаг — заметить опасные перемены

Мошенники не сразу предложат ребенку совершить опасное преступление. Разговор может идти о подработке без опыта, срочной помощи хорошему человеку, заработке за одну поездку или простом переводе денег.

Для родителей тревожным сигналом должны стать не только сообщения от незнакомцев, но и резкие изменения в поведении подростка.

Если дети неожиданно получают наличные, покупают новый телефон, компьютерные комплектующие или развлечения, но не объясняют источник денег, взрослым важно не откладывать разговор.

Насторожить должны просьбы предоставить карту или доступ к банковскому приложению, необходимость ехать по неизвестному адресу, разговоры о процентах от перевода, тайных заданиях и собеседниках, о которых нельзя никому сообщать.

Мошенники рассчитывают именно на то, что дети захотят казаться самостоятельными и не расскажут родителям о странной «работе». Поэтому ответ на вопрос, как защитить ребенка, начинается не со слежки, а с возможности спокойно рассказать дома о любом предложении, даже если подросток уже успел согласиться или получить деньги.

Эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» Александра Пожарская объяснила, почему дети оказываются удобной целью для злоумышленников.

«Дети, в основном, инфантильны: они знают, что есть масса людей, от родителей или опекунов до полиции, спасателей и правозащитников, которые им помогут и решат проблемы. Поэтому они, не задумываясь, публикуют о себе чувствительную информацию, делятся с незнакомыми людьми своими данными и данными родителей. И могут соглашаться на сомнительные предложения», — отметила эксперт.

Мошенники входят в доверие: где находят детей и что им обещают

Мошенники ищут детей там, где подростки привыкли общаться без участия взрослых: в социальных сетях, мессенджерах и игровых чатах. Одним сразу предлагают «работу», другим сначала пишут как новые знакомые. Ребенку могут задавать вопросы об увлечениях, хвалить его, обсуждать проблемы и создавать впечатление дружбы.

Психолог Елена Масолова рассказала, что с детьми могут выстраивать дружеские отношения, проявлять интерес и фактически заменять родительскую заботу, а затем попросить о помощи. Иногда мошенники давят на детей через желание выглядеть взрослыми: предлагают вступить в закрытое сообщество, решать «взрослые вопросы», зарабатывать собственные деньги или доказать смелость.

Такая схема опасна тем, что дети не воспринимают человека по ту сторону экрана как преступника. Для них это знакомый из игры, приятель из чата или человек, который впервые обратил внимание на их переживания. Когда этот собеседник предлагает забрать деньги, отправить перевод или сделать что-то за вознаграждение, подросток может согласиться не из жадности, а из доверия.

«Иногда общение проходит под видом игры, выполнения простых заданий. Часто ребенок даже не осознает, что его действия попадают под статьи Уголовного кодекса», — добавил адвокат Шон Бетрозов.

Как защитить ребенка от такого воздействия? Дети должны заранее знать, что мошенники умеют быть дружелюбными и терпеливыми. Незнакомец может неделями общаться без опасных просьб, а затем предложить действие, которое кажется мелочью.

Любое задание, связанное с деньгами, картой, паролем, поездкой по адресу или необходимостью хранить секрет от семьи, ребенок должен обсуждать с родителями.

Дети-дропперы: как мошенники прячут похищенные деньги

Одна из схем, в которые мошенники вовлекают детей — дропперство. Дропом называют человека, на которого оформляют банковские карты или SIM-карты либо которого просят использовать свою карту для операции.

В такой ситуации ребенок может не разговаривать с потерпевшим и не знать, откуда появились деньги, однако именно через него проходят похищенные средства.

Адвокат Шон Бетрозов назвал использование детей в мошенничестве одной из самых тревожных тенденций последнего времени. По его словам, случаи, когда мошенники вовлекают детей, встречаются все чаще, а ответственность может затронуть и подростков, и родителей.

«Подростку могут предложить снять с этой карты деньги в банкомате и передать их третьему лицу за небольшое вознаграждение. На первый взгляд, это может показаться подработкой, но на практике ребенок становится соучастником финансового мошенничества, например обналичивания денег, полученных путем телефонного обмана», — пояснил Бетрозов.

Мошенники могут попросить детей принять перевод, снять наличные, передать кому-то карту или воспользоваться счетом взрослого. В социальных сетях такие поручения нередко подаются как легкий заработок: ребенку якобы не нужно ничего продавать, искать клиентов или оформляться на работу. Достаточно совершить несколько действий и получить оплату.

Однако вместо безопасной подработки дети могут оказаться внутри схем отмывания денег, подставных продаж, распространения вредоносного программного обеспечения или взлома аккаунтов. По словам адвоката, особенно опасны случаи, когда мошенники привлекают детей к операциям с криптовалютами, которые сложнее отслеживаются правоохранительными органами.

Именно поэтому родителям, которые хотят понять, как защитить ребенка, нужно отдельно проговорить запрет на передачу карты и SIM-карты, банковских кодов, паролей и доступа к приложениям. Дети должны знать: если неизвестный просит принять, снять или перевести деньги за вознаграждение, велика вероятность, что это мошенники.

Курьер за процент: как дети забирают деньги у пенсионеров

В другой распространенной схеме мошенники превращают детей в курьеров. Сначала преступники звонят пожилому человеку и сообщают, что его родственник якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Пенсионеру говорят, что деньги нужны для освобождения близкого от ответственности и лечения пострадавших. После этого за наличными отправляют подростка.

В конце января подобная история произошла в Твери. Полицейские задержали 17-летнего студента колледжа, которого мошенники наняли курьером. Жертвами аферистов стали две пожилые женщины в возрасте 93 и 90 лет, имеющие статус детей войны, и 72-летняя пенсионерка.

«За деньгами к старикам приезжал молодой человек. Следуя указаниям „звонарей“, потерпевшие собирали сбережения и передавали курьеру прямо на лестничной площадке дома. Работа студента заключалась в том, чтобы зачислить наличные себе на карту и перевести на счета своих удаленных кураторов. За это он получал вознаграждение в виде небольшого процента от суммы, полученной у обманутых пенсионерок», — рассказали в управлении МВД по региону.

Мошенники смогли выманить у потерпевших от 300 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Свое вознаграждение студент потратил на телефон, обновление компьютера и развлечения. После задержания он признался, что намеревался и дальше выполнять такие поручения, однако теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подобные случаи происходили и в Санкт-Петербурге. В начале января там задержали 16-летнего подростка, получившего от женщины 300 тысяч рублей для передачи мошенникам.

В ноябре был задержан другой школьник-курьер: у пенсионера он забрал больше 17,5 тысячи долларов и 1120 евро. Подросток рассказал, что приезжал к пожилым людям за деньгами для аферистов не менее пяти раз. Задания ему присылали в мессенджере.

Мошенники могут назвать поездку обычной доставкой, помощью или работой за процент. Но если детям предлагают забрать наличные у незнакомого человека и перевести их куратору, это уже не подработка, а возможное участие в преступной схеме.

Мошенники опаснее, чем кажутся: детей могут толкнуть на поджог

Мошенники используют детей не только в денежных схемах. Эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» Александра Пожарская отнесла к наиболее опасным сценариям призывы к поджогам и подрывам, а также совершению насилия.

Для детей такое поручение может подаваться как игра, проверка смелости или разовая «работа» за крупное вознаграждение. Мошенники могут убеждать подростка, что ничего серьезного не произойдет, что объект якобы пустует или что ответственность ему не грозит из-за возраста.

Но дети, которые выполняют подобные задания, могут столкнуться с последствиями намного тяжелее, чем при переводе денег или курьерской поездке.

Есть и схемы, в которых мошенники используют страх ребенка за семью. По словам Александры Пожарской, преступники иногда инсценируют похищение ребенка, чтобы получить деньги от его родителей. В другом варианте мошенники сообщают детям, что с их взрослыми близкими якобы что-то случилось, а затем требуют вынести из дома наличные деньги и ценности.

Как защитить ребенка от подобного давления? Дети должны знать простое правило: сообщения о беде с родителями нужно проверять через семью или других доверенных взрослых, а не через незнакомца из телефона. Нельзя выносить деньги, передавать ценности, выполнять тайные задания, что-либо поджигать или повреждать, даже если мошенники запугивают, торопят или обещают оплату.

Дети перед законом: когда поручение мошенников приводит к наказанию

Когда мошенники вовлекают детей в преступление, подросток может надеяться, что возраст избавит его от последствий. Однако это не всегда так. Как объяснил адвокат Шон Бетрозов, согласно российскому законодательству, уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по некоторым более тяжким и очевидным статьям — с 14 лет.

В каждом случае имеет значение, понимал ли ребенок, что делает, знал ли о преступной цели поручения и насколько сознательно выполнял инструкции. Дети могут считать себя обычными курьерами или помощниками по переводам, однако следствию придется устанавливать, какие действия совершил подросток, какое вознаграждение получил и что ему было известно о мошенниках.

«В случаях, когда несовершеннолетний достиг возраста ответственности, но не понимал характера своих действий, возможна переквалификация дела или освобождение от наказания с применением воспитательных мер», — отметил собеседник.

При этом последствия могут затронуть не только детей. По словам адвоката Шона Бетрозова, ответственность могут понести и родители, если будет доказано, что они знали или могли знать о незаконных действиях подростка.

Например, если ребенок пользовался банковской картой, оформленной на одного из взрослых, и проводил подозрительные операции, правоохранительные органы могут инициировать проверку в отношении всей семьи.

«Если же будет установлено, что родители допустили халатность в воспитании, их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — заключил Бетрозов.

Поэтому вопрос, как защитить ребенка, нельзя откладывать до первой встречи с полицией. Мошенники прячутся за анонимными аккаунтами и сообщениями, а дети остаются с картой, переводами, перепиской, полученными наличными и показаниями потерпевших.

Как защитить ребенка: правила безопасности для всей семьи

Чтобы мошенники не смогли использовать детей, родителям важно знать, чем интересуется ребенок и с кем он общается в сети. Для детей младшего возраста можно использовать программы родительского контроля. Также стоит настроить приватность аккаунтов ребенка, закрыть страницы от незнакомцев и ограничить возможность посторонним людям звонить или писать сообщения.

Однако понять, как защитить ребенка, только через настройки телефона невозможно. Дети должны регулярно слышать от родителей, почему нельзя сообщать личные данные, передавать карту или SIM-карту, отправлять пароли и коды из сообщений, принимать чужие переводы, снимать наличные для незнакомцев или ехать за деньгами по адресу из переписки.

Эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка» Александра Пожарская призвала взрослых показывать детям правила безопасности собственным примером.

«Если мы сами будем перепроверять любую информацию, пользоваться защитными решениями, заботиться о безопасности данных, регулярно обновлять пароли, обсуждать в семье новости о мошеннических схемах, угрозах и последствиях, не будем доверять другим людям свои мобильные телефоны и компьютеры, сообщать о месте хранения документов, наличных и драгоценностей, то и наши дети, видя это каждый день, научатся так себя вести. Это станет выученной привычкой, почти рефлексом», — считает Пожарская.

По ее словам, детям также необходимо критическое мышление и способность заранее оценивать последствия поступков. Ребенок должен понимать, что не все, написанное доброжелательным человеком в интернете, является правдой. Мошенники могут притворяться друзьями, работодателями, участниками игры или людьми, которым срочно нужна помощь.

Психолог Елена Масолова напомнила, что взрослым необходимо постоянно сохранять контакт с ребенком, давать ему заботу и поддержку, чтобы дети не искали внимания у незнакомцев. В семье ребенок должен быть уверен, что может рассказать о любой проблеме, даже если уже поверил мошенникам и совершил ошибку.

Как защитить ребенка после совершенной ошибки

Если родители узнали, что ребенок уже стал дроппером, передал свою карту, снял деньги, забрал наличные у пенсионера или выполнил иное поручение мошенников, делать вид, что ничего не произошло, нельзя. Адвокат Шон Бетрозов советует в такой ситуации сразу обратиться к юристу.

Необходимо правдиво объяснить обстоятельства, при которых ребенок оказался частью преступной схемы: где его нашли мошенники, какие сообщения отправляли, что обещали, какие действия он совершил и понимал ли, для чего это нужно. В ряде случаев можно доказать, что подросток был введен в заблуждение, и это может сыграть решающую роль в ходе разбирательства.

Особенно срочно действовать нужно, если мошенники предлагают детям поджечь объект, устроить подрыв или совершить насилие. Такие поручения нельзя выполнять, обсуждать с кураторами или пытаться завершить ради обещанных денег. Родителям необходимо немедленно вмешаться и получить профессиональную помощь.

Мошенники рассчитывают, что дети испугаются признаться взрослым. Поэтому главное правило для семьи заключается не только в запретах, но и в доверии. Чем раньше родители объяснят детям, как действуют мошенники и как защитить ребенка, тем выше вероятность, что опасное сообщение в интернете останется лишь сообщением, а не станет началом преступления и разрушенного будущего.

