Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

Фото: www.globallookpress.com/GPO

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В канцелярии отметили, что политик проходит плановое лечение и его здоровью ничего не угрожает.

В Иерусалиме госпитализировали израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на его офис.

Политика доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем вечером 25 мая из-за проблем с зубами. В его канцелярии рассказали, что Нетаньяху проходит плановое стоматологическое лечение. Однако подробной информации о состоянии премьер-министра нет.

Издание отметило, что жителей Израиля беспокоит состояние здоровья 76-летнего Нетаньяху. Они уверены, что он скрывает от них важную информацию, касающуюся своего здоровья.

В материале также напомнили, что в 2023-м политику поставили кардиостимулятор, а в 2024-м его прооперировали в связи с грыжей. Помимо этого, у Нетаньяху два года назад обнаружили рак предстательной железы на ранней стадии. Опухоль сразу удалили. После этого он стал внимательнее относиться к здоровью.

Ранее бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за проблем с сердцем. Медики будут наблюдать за состоянием 86-летней главы правящей семьи и проводить все необходимые обследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.