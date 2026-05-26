Фото: Reuters/Hayk Baghdasaryan

Парламентарий уверен, что после потери полезности киевского лидера просто утилизируют чужими руками.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что западные кураторы без колебаний избавятся от Владимира Зеленского, как только он полностью выработает свой политический ресурс. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС.

«Когда в Зеленском пропадет нужда, а она скоро пропадет, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут, потому что мы прекрасно знаем, как Запад относится к подобного рода персонажам: когда они вырабатывают свой ресурс, их утилизируют», — подчеркнул Картаполов.

Глава оборонного комитета убежден, что ключевой интерес иностранных государств заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от процесса и не марать руки об отработанный материал. По его словам, Брюссель и Вашингтон предпочли бы, чтобы правосудие над главой киевского режима вершила именно Россия, оставляя себе возможность формально остаться в стороне.

Тему скорого «списания» одиозного политика подняли не впервые. Еще в начале мая экс-премьер Украины Николай Азаров заявлял, что Запад поощряет хамское поведение Зеленского исключительно потому, что он пока нужен США. Именно этим он объяснял отсутствие каких-либо санкций и бесперебойные поставки вооружений, несмотря на дерзкие выпады киевских властей.

