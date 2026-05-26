Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сразу после удара ВСУ по учебному заведению преподавателей обвинили в посягательстве на суверенитет Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти сами занимаются геноцидом украинского народа, преследуя работников образования из Старобельска. Об этом она сказала 5-tv.ru.

Поводом для жесткой реакции дипломата стало внесение сотрудников атакованного колледжа в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Там педагогов пометили как лиц, якобы посягнувших на суверенитет и целостность Украины. Захарова подчеркнула, что Владимир Зеленский и его окружение творят беззаконие на западные деньги.

«Геноцидом украинского народа занимаются Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян (укр. „граждане“. — Прим. ред.)», — заявила она.

Трагедия, предшествовавшая этой травле, произошла 22 мая. ВСУ нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В результате теракта, по факту которого возбуждено уголовное дело, погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. В республике 24 и 25 мая объявили траур.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Москва обратилась к организации с просьбой оперативно осудить атаку, однако прямого осуждения от ОБСЕ так и не последовало. Ранее Захарова также указывала на информационный саботаж: британский телеканал Би-би-си официально отказался посещать Старобельск, а западные СМИ, по ее словам, не хотят признавать факт убийства детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.