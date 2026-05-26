Дар или проклятие: в Ватикане призвали не допустить превращения ИИ в инструмент разрушения

Фото, видео: Reuters/Matteo Minnella; 5-tv.ru

Святой престол и папа Римский выступает против «доктрины технофашизма».

В глобальную дискуссию об искусственном интеллекте включился Ватикан. Во всем мире растут опасения, что новые технологии уже совсем скоро выйдут из-под контроля и поставят под угрозу само существование человечества. Папа Римский призвал не допустить превращения нейросетей в инструмент разрушения.

Но почему только сейчас, спустя три года после стремительного рывка нейросетей, эта тема стала ключевой и главное — неудобной? Выяснил корреспондент «Известий» Александр Романов.

Ватикан официально высказался об искусственном интеллекте. В новой энциклике римского папы Льва XIV этому вопросу посвящены 160 страниц. Ключевое: новые технологии принципиальным образом меняют методы ведения войны и создают новые формы рабства. Вывод неожиданный: Святой престол хочет поставить это все себе на службу.

«Искусственный интеллект должен быть разоружен. Освобожден от логики, превращающей его в инструмент господства смерти. Подобно ядерной энергии, он должен служить общему благу», — заявил папа Римский Лев XIV.

И непонятно, как в Ватикане собираются обезвреживать ИИ, если даже разработчики не вполне понимают, как он работает. В этом признался Кристофер Ола, сооснователь корпорации Anthropic — одного из лидеров отрасли.

«Я ученый. И я буду честен: мы продолжаем находить загадочные, даже тревожащие вещи. Мы находим свидетельства самоанализа, внутренние состояния, отражающие радость, удовлетворение, страх, горе», — рассказал сооснователь ИИ-компании Anthropic Кристофер Ола.

А понимать мотивы ИИ хотелось бы. Тем более, что именно интегрированные системы Anthropic в феврале посоветовали американским военным нанести ракетный удар по иранской школе для девочек. Погибли почти 170 человек, в основном дети.

Кстати, инициатор использования ИИ именно на поле боя известен: Питер Тиль, глава Palantir Technologies, автор манифеста, который многие называют «доктриной технофашизма», а самого инвестора — антихристом. Про которого он и сам при любой возможности начинает очень пространно рассуждать.

«Лозунгом антихриста будет „мир и безопасность“. И сами по себе это не плохие вещи. Но когда альтернатива — это Армагеддон, обещание „мира и безопасности“ приобретает куда большую силу. Антихрист, вероятно, будет выглядеть как великий гуманист. Как великий филантроп», — заявил американский предприниматель, председатель Palantir Technologies Inc. Питер Тиль.

Вкратце, смысл его идей таков: судьбы людей, как на поле боя, так и в мире, должны решать не совесть и ценности, но именно сила технологий. А управлять всем в новом мире будут США. Тиль даже попробовал договориться с Ватиканом о компромиссах — по крайней мере, он лично посетил Италию и созвал представителей католической церкви.

— Это Питер Тиль. Список приглашенных секретный. Никто из них не может говорить. Все подписали соглашение о неразглашении.

Однако этот визит вызвал шквал общественной критики и резкие заголовки. «Американская ересь: следует ли нам сжечь Питера Тиля?»

Сжигать его, конечно, никто не стал, но и в Ватикан не пригласили. А судя по заявлениям понтифика, Лев XIV надеется сам перехватить повестку и поставить искусственный интеллект все-таки на службу людям, а не американским миллиардерам со странными идеями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.