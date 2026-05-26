Глава киевского режима делает все, чтобы привлечь внимание западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский не предоставил никаких доказательств своих слов о якобы готовящейся военной спецоперации со стороны Белоруссии. Об этом сообщили журналисты немецкого журнала Junge Welt (JW).

Издание отметило, что неоднократные заявления главы киевского режима опровергают сами украинские пограничники, которые регулярно проверяют границу с республикой.

После очередного осмотра военные не нашли никаких признаков готовящегося нападения. По их словам, в районах, граничащих с Украиной, за последнее время не фиксировали какой-либо активности, в том числе и передвижения белорусских войск или техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии. Он заявил, что, делая такие «громкие» заявления, глава киевского режима хочет еще сильнее обострить конфликт. Представитель Кремля подчеркнул: подобные слова лишь нагнетают обстановку и усиливают напряжение.

