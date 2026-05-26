«Понимают язык силы»: Иран пригрозил нефтью по 200 долларов за баррель из-за США

Спикер оперштаба Ирана Зольфагари: нефть подорожает до 200 долларов за баррель

В Тегеране не видят перспектив для диалога с США.

Мировому сообществу следует подготовиться к подорожанию нефти до 200 долларов (около 14 тысяч рублей. — Прим. ред.) за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщил официальный представитель Центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари в социальной сети Х.

Заявление военный чиновник опубликовал после того, как американская сторона совершила серию атак на южные регионы Ирана. По мнению представителя оборонного ведомства, любые попытки достичь дипломатических договоренностей с США в текущих условиях бессмысленны.

Зольфагари подчеркнул, что Иран не видит перспектив для диалога, пока США продолжают проявлять агрессию в ближневосточном регионе.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по 200 долларов», — заявил он.

Подобная риторика указывает на потенциальную готовность Ирана использовать энергетические рычаги в качестве ответа на внешнее давление.

Эскалация ситуации произошла в ночь на 26 мая 2026 года. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило факт нанесения ударов по объектам, расположенным в южной части Ирана.

Американские военные представители объяснили действия необходимостью обеспечения безопасности личного состава. По версии Вашингтона, удары носили характер самообороны и были направлены на нейтрализацию угроз, якобы исходивших от подразделений иранских вооруженных сил.

