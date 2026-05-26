Сетевой присмотр: в России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Провайдеров обяжут оперативно делиться данными о сетевых протоколах.

В России начали применять штрафные санкции к операторам связи, которые не предоставляют государственным органам актуальные сведения об IP-адресах своих абонентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 21 мая 2026 года к ответственности уже привлекли 85 телекоммуникационных компаний. Всего же в марте 2026 года надзорная служба разослала соответствующие уведомления с требованием передать данные 1359 организациям, работающим в сфере связи.

Представители Роскомнадзора подчеркнули, что сбор подобной информации проводят строго в рамках исполнения закона «О связи». Это необходимо для предотвращения угроз безопасности в российском сегменте интернет и оперативной борьбы с массированными хакерскими атаками.

«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона „О связи“, обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атак», — заявили в ведомстве.

Отраслевые специалисты отметили что наличие базы IP-адресов критически важно для эффективной очистки трафика. Эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков из НТИ пояснил, что злоумышленники часто используют подмену сетевых координат, а достоверная информация от операторов позволяет вовремя на это реагировать.

Кроме того, эти данные помогают идентифицировать использование пользователями VPN-сервисов. Однако для самих компаний выполнение новых правил оборачивается серьезными финансовыми издержками.

Партнер Comnews Research Леонид Коник обратил внимание на то, что необходимое оборудование стоит крайне дорого. По словам источников в отрасли, для соблюдения регламентов операторам приходится расширять штат примерно на 20 специалистов, что становится тяжелым бременем для небольших региональных провайдеров.

