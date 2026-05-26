Депутат Георгиев: в Болгарии обсуждают возможность снятия санкций с России

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

В стенах парламента Болгарии началось активное обсуждение вопроса о полной отмене рестрикций, введенных ранее в отношении России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление депутата Ангела Георгиева, который представляет в национальном собрании партию «Возрождение».

По словам политика, предложения о прекращении санкционного давления начали официально звучать в законодательном органе страны. Георгиев подчеркнул, что эти инициативы направлены на оздоровление двусторонних связей и возвращение к прагматичному взаимодействию.

Особое внимание болгарские законодатели уделили энергетическому сектору. В частности, парламентарии предложили аннулировать запреты, наложенные на импорт российского ископаемого топлива и другие ресурсы нефтегазовой отрасли.

«В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России», — отметил Георгиев.

Депутат сделал это заявление после завершения визита болгарской партийной делегации в Россию, где обсуждали перспективы сотрудничества между странами.

Прогнозы относительно смягчения санкционного режима звучат и внутри делового сообщества России. Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что западные государства начнут постепенно отказываться от ограничений по мере стабилизации геополитической обстановки.

По его словам, первые признаки ослабления санкций могут проявиться уже в 2026 году. Шохин добавил, что многолетние торговые противостояния и игнорирование рыночных правил нанесли серьезный ущерб глобальному технологическому партнерству и мировой торговле в целом. Снятие барьеров рассматривается как необходимый шаг для восстановления сотрудничества.

