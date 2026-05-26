Обследованы две из трех пещер: новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

РИА Новости: обследованы две пещеры во время поисков семьи Усольцевых

Поиски пропавших в Красноярском крае продолжаются спустя почти восемь месяцев.

Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, расположенные в районе исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины Усольцевых, полностью обследованы. Следов пропавших внутри не нашли. Об этом РИА Новости сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, протяженность ходов в исследованных пещерах достигает 70 метров, а глубина — около 30 метров. Еще одна пещера в радиусе исчезновения семьи пока остается необследованной. Именно версия о возможном падении туристов в труднодоступную природную полость ранее рассматривалась следователями как одна из рабочих.

Где сейчас ищут семью Усольцевых

Новый этап поисков начался 23 мая по запросу следственных органов. В операции участвуют сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Для работ задействованы пять спасателей и четыре единицы техники.

В первый день специалисты обследовали шесть квадратных километров лесного массива. Поиски продолжились 24 мая на участке площадью семь квадратных километров в труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Считается, что именно в эту сторону семья могла направиться в день исчезновения.

По последним опубликованным данным краевого учреждения «Спасатель», 25 мая поисковики осмотрели еще десять квадратных километров горной тайги. Таким образом, за три дня нового этапа были обследованы участки общей площадью 23 квадратных километра. Обнаружить Сергея, Ирину и Арину Усольцевых пока не удалось.

В поисках Усольцевых применят новое оборудование

К обследованию территории намерены подключиться и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Региональный представитель отряда Владислав Величко ранее сообщил ТАСС, что волонтеры планируют использовать новое оборудование, позволяющее работать на больших расстояниях и в сложных погодных условиях.

По данным «КП»-Красноярск, речь идет в том числе о промышленном беспилотнике и внедорожнике, оборудованном для многодневной работы поисковиков в тайге. Весной волонтеры уже выезжали в район пропажи семьи Усольцевых, чтобы проверить доступность маршрутов для пеших групп и испытать беспилотный комплекс в горной местности.

Какие версии исчезновения проверили следователи

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что версия о похищении Усольцевых не нашла подтверждения. Также следователи не подтвердили предположение о том, что семья могла намеренно скрыться или совершить побег.

При этом правоохранители продолжают изучать другие обстоятельства исчезновения, в том числе версии, связанные с возможным несчастным случаем и совершением в отношении членов семьи Усольцевых преступления.

Одним из наиболее сложных направлений остаются поиски в пещерах и каменных россыпях Кутурчинского Белогорья. Еще зимой представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова рассказывала, что карты расположения пещер составлялись в 1960-х и 1980-х годах и не содержат точных координат. Из-за этого специалистам приходится искать потенциально опасные полости практически непосредственно на местности.

Как пропала семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября 2025 года. Свой автомобиль они оставили неподалеку от деревни Кутурчин, после чего вышли на маршрут в направлении горы Буратинка.

После прогулки семья перестала выходить на связь. Активные поиски продолжались до 12 октября, однако не дали результата. Позднее работы перешли в точечный режим, а весной, после улучшения погодных условий, обследование местности возобновили.

Кутурчинское Белогорье представляет собой сложную горно-таежную территорию со скальными массивами, каменными россыпями, густым лесом и пещерами. Именно труднодоступный рельеф, отсутствие точных координат природных полостей и погодные условия значительно осложняют поиски семьи, следов которой пока не найдено.

