Скромные и пунктуальные? В МВД составили портрет типичной жертвы мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты объяснили, какие эмоции используют аферисты и как не попасться на их уловки.

Скромность, добросовестность, повышенная пунктуальность и боязнь осуждения являются одними из общих черт людей, пострадавших от действий мошенников. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел России Данил Филиппов на III Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав жертв киберпреступлений, передали РИА Новости.

По словам представителя ведомства, особенности потерпевших выявили на психологических экспертизах.

«Это чувствительность к критическим замечаниям и внешним оценкам, сверхпунктуальность, добросовестность, комфортность, скромность, некоторая пассивность, моралистичность, боязнь осуждения», — перечислил Филиппов.

Как мошенники давят на жертву

В Министерстве внутренних дел отметили, что методы социальной инженерии чаще всего строятся на двух сильных эмоциях — страхе и предвкушении выгоды.

В первом случае мошенники заставляют человека поверить, что он может лишиться денег, квартиры или оказаться участником уголовного дела. Именно на этом основаны популярные схемы о «родственнике, попавшем в беду», «безопасном счете», срочном спасении накоплений или участии в секретной операции правоохранителей.

Во втором случае преступники обещают человеку быстрый доход, выигрыш, подарок или выгодные инвестиции. Жертве предлагают срочно вложить деньги, оплатить комиссию или перейти по ссылке, чтобы якобы получить обещанную выплату.

Филиппов подчеркнул, что в состоянии страха или ожидания выгоды человеку сложнее критически оценивать происходящее. По его словам, чем меньше жертва знает о распространенных сценариях мошенников, тем легче ее запугать или убедить совершить перевод.

Почему скромность делает человека уязвимее

Сами по себе добросовестность или пунктуальность не говорят о том, что человек обязательно станет жертвой аферистов. Однако мошенники могут использовать такие качества против него.

Например, человек, привыкший выполнять инструкции и боящийся нарушить правила, может поверить лжесотруднику банка или правоохранительных органов. А тот, кто чувствителен к осуждению, рискует поддаться давлению после угроз о якобы возбужденном деле, подозрительной операции или необходимости срочно «доказать невиновность».

При этом представитель МВД подчеркнул, что речь идет о психически здоровых людях, которые не нуждаются в медицинской помощи. Опасность связана не с их состоянием, а с тем, насколько профессионально преступники воздействуют на эмоции.

Какие схемы мошенников встречаются чаще всего

Одной из самых распространенных остается схема с переводом денег на «безопасный» или «защищенный» счет. Злоумышленники представляются сотрудниками коммерческого банка, ЦБ или правоохранительных органов и сообщают человеку, что его сбережения якобы находятся под угрозой.

Банк России предупреждает: его сотрудники не звонят гражданам с просьбами перевести деньги, оформить кредит или направить средства на специальный счет. У Центрального банка нет счетов для спасения денег граждан от мошенников.

Также преступники используют сообщения о выигрыше, подарке, выгодном вложении или возврате ранее потерянных средств. В таких случаях жертву просят внести небольшую плату, передать код из сообщения или установить постороннее приложение на телефон.

Как защититься от мошенников

Специалисты призвали прекратить разговор, если незнакомец требует срочно перевести деньги, назвать код из сообщения, сообщить данные карты или оформить кредит.

Особенно опасны звонки, во время которых человека запугивают уголовной ответственностью, потерей квартиры или блокировкой банковского счета. Настоящие сотрудники банка или правоохранительных органов не требуют переводить деньги по телефону.

Если собеседник утверждает, что деньги находятся под угрозой, необходимо самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте. Нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, устанавливать неизвестные приложения и передавать посторонним коды подтверждения операций.

Почему важно знать о мошеннических схемах

По мнению Данила Филиппова, одним из главных способов защиты остается информирование. Человек, который уже слышал о схеме с «безопасным счетом», лжесотрудниками полиции или обещанием быстрого выигрыша, с большей вероятностью распознает обман и не станет выполнять требования преступников.

Ранее представитель МВД сообщал, что ущерб от дистанционного мошенничества в стране за прошедший период превысил 50 миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.