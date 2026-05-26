Самый агрессивный вид: в каком возрасте чаще всего возникает рак кожи

Рост заболеваемости меланомой в России наиболее заметен среди людей от 50 до 85 лет, а больше всего случаев фиксируют в возрастной группе от 70 до 75 лет. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.

«При этом важно понимать: меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте», — подчеркнул специалист.

Чем опасна меланома

Меланома — это злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается из клеток, отвечающих за образование пигмента. Обычно ее связывают с поражением кожи, однако опухоль может возникнуть и в других местах.

По словам Каприна, меланома способна развиваться в области глазного яблока, на слизистой оболочке полости рта и в кишечнике.

«Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы», — заключил он.

Какие родинки могут быть опасными

Меланома относится к опухолям, которые в ряде случаев можно заметить самостоятельно. Поэтому врачи рекомендуют следить не только за уже имеющимися родинками, но и за появлением новых образований на коже.

Главный онколог Минздрава ранее отмечал, что обратиться к специалисту необходимо, если родинка начинает увеличиваться, менять цвет, кровоточить или постоянно раздражаться. Особое внимание требуется людям со светлой кожей и большим количеством родинок.

Показаться врачу также стоит, если образование стало асимметричным, приобрело неровные края, резко потемнело или начало заметно отличаться от остальных родинок на теле.

Кто находится в группе риска

Риск развития меланомы повышается у людей, которые долго находятся на солнце без защиты, часто получают солнечные ожоги или посещают солярий. Особенно опасными считаются ожоги, перенесенные в детстве и подростковом возрасте.

Более внимательными к состоянию кожи нужно быть людям со светлыми волосами и глазами, большим количеством родинок, а также тем, у кого в семье уже выявляли меланому или другие опухоли кожи.

Специалисты посоветовали использовать солнцезащитные средства, избегать длительного пребывания под прямыми лучами в часы наиболее активного солнца и регулярно осматривать кожу.

Почему важна ранняя диагностика меланомы

Меланома считается одним из наиболее агрессивных видов рака кожи из-за быстрого распространения опухолевых клеток по организму. Однако при раннем обнаружении у врачей значительно больше возможностей для эффективного лечения.

Главное правило: родинку, которая растет, меняет форму или цвет, начинает кровоточить или вызывать зуд, необходимо показать врачу. Самостоятельно определить, представляет ли образование опасность, невозможно.

