«Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР

Те, кто совершил атаку на колледж в Старобельске, в послании названы фашистами.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске. Соответствующее послание опубликовали на портале El 19 digital.

«От имени <…> народа Никарагуа и от себя лично выражаем искренние соболезнования в связи с преступным нападением на невинных студентов и преподавателей в городе Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР. — Прим. ред.), совершенным украинскими фашистами, которых мы неизменно осуждаем как преступников против человечности», — говорится в послании глав Никарагуа.

Они также добавили, что фашизм несет зло и разрушения. Ортега и Мурильо подчеркнули, что осуждают подобные зверства и верят в то, что сила добра восторжествует.

Еще они заверили, что молятся за россиян и за семьи погибших в трагедии.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В этот момент там находилось 86 человек, причем большинство несовершеннолетних. В результате атаки погиб 21 человек. Им было от 18 до 22 лет. Также 65 человек пострадали.

Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Он подчеркнул, что рядом с местом ударов нет военных объектов. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании произошедшей в Старобельске трагедии. Он заявил, что они просто пропустили произошедшее мимо ушей и взоров.

