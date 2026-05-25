НМГ представила новый сериал в формате микродрамы для платформы «Сторис»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь погружаться в захватывающие истории легко — смотреть короткие эпизоды на смартфоне можно где угодно.

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о запуске нового оригинального сериала в жанре короткого вертикального контента. К имеющимся в коллекции платформы «Сторис» эксклюзивным проектам «Беременна от олигарха», «Босс на одну ночь» и «Гол прямо в сердце» добавилась микродрама «Близняшки. Борьба за наследника».

Сериал состоит из 64 коротких эпизодов. По сюжету одна из сестер-близняшек уговаривает вторую соблазнить богатого наследника, чтобы сбежать от опекунов-деспотов. Всего в библиотеке платформы «Сторис», помимо пяти перечисленных, более 90 проектов. Здесь можно посмотреть также популярные зарубежные истории и адаптированные продукты телеканала «Домашний».

Первые 11 серий «Близняшек» будут в свободном доступе, открыть остальные пользователи смогут или купив виртуальные «монеты», или согласившись на просмотр рекламы, или после оформления подписки.

НМГ первая в России запустила протестировала сериал на «Сторис» в апреле 2025-го, к концу того же года вышла микродрама «Беременна от олигарха», и его увидели в десять раз больше зрителей, чем топовые китайские проекты. Генеральный директор платформы Елена Карпенко отметила, что подобные истории получают особенный отклик от аудитории.

«Проекты с локальной спецификой, российскими героями и эмоционально близкими зрителю сюжетами показывают высокую вовлеченность: с запуском оригинального контента число возвращающихся пользователей платформы выросло в два раза, а время просмотра — в четыре раза», — сказала Карпенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НМГ и технологический парк Шидао, являющийся частью крупнейшего технологического хаба Китая и мира — Шэньчжэня, заключили соглашение о стратегическом партнерстве в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и технологической трансформации медиаиндустрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.