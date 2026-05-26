Умер великий джазовый саксофонист Сонни Роллинз
Фото: Getty Images/Steve Schapiro / Contributor
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В 19 лет он выпустил свой дебютный альбом «Weird Lullaby», что стало началом его большого творческого пути.
Умер великий американский джазовый саксофонист и композитор Сонни Роллинз, написавший соло для рок-группы The Rolling Stones. Ему было 95 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.
«С глубокой скорбью и безграничной любовью мы сообщаем о смерти Сонни Роллинза. „Колосс саксофона“ умер у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк», — говорится на сайте исполнителя.
Отмечается, что пока не планируется никаких публичных церемоний прощания.
Сонни Роллинз родился в 1930 году в Нью-Йорке. С ранних лет он посвятил себя музыке, и уже в 1949 году выпустил свой дебютный альбом «Weird Lullaby», что стало началом его большого творческого пути.
Роллинз стал одной из самых значимых фигур в джазовой истории благодаря сотрудничеству с такими гигантами, как Майлз Дэвис и Телониус Монк. Его саксофон можно услышать на классических пластинках «Miles Davis and Horns», «Dig», а также на альбомах «Thelonious Monk and Sonny Rollins’» и «Monk», которые до сих пор считаются эталонами жанра.
За свою долгую карьеру Сонни Роллинз трижды удостаивался премии «Грэмми». В 2000 году он получил награду за лучший джазовый альбом, а в 2005-м — за лучшее инструментальное джазовое соло.
Как ранее писал 5-tv.ru, в начале мая умер легенда кантри-музыки Дэвид Аллан Коу. Ему было 86 лет. Музыкант известен своими хитами You Never Even Called Me by My Name и Take This Job and Shove It.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.