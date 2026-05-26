«Град» накрыл позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На огневой позиции артиллеристы стараются работать быстро, чтобы не быть замеченными вражескими беспилотниками.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БпЛА и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской
области.
Военнослужащие оперативно подготовили РСЗО к выезду, размаскировав временное укрытие машины. На огневой позиции артиллеристы стараются работать быстро, чтобы не быть замеченными вражескими беспилотными летательными
аппаратами.
После боевой работы расчет оперативно убывает в укрытие и снова тщательно замаскировывает РСЗО.
Операторы разведывательных БпЛА войск беспилотных систем подтвердили попадание по цели – мощным огнём реактивной
артиллерии вражеский опорный пункт с живой силой противника был уничтожен. Тем самым артиллеристы помогли нашим штурмовикам в продвижении в Харьковской области.
Передача изображения и координация действий расчета велась с применением штатных средств связи. Военнослужащие отметили, что предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций, оперативной передачи необходимых материалов, а также создания аудио- и видеоконференций.
В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют
штатные отечественные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры.
