Мозг становится рыхлым: подростки массово попадают в больницы из-за вейпов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Все больше регионов в стране обсуждают ужесточение или полный запрет на электронки.

Все больше российских регионов обсуждают ужесточение или полный запрет продажи вейпов. Так уже поступили в Пермском крае, чтобы прежде всего защитить здоровье детей. По всей стране подростки массово попадают в больницы. Медики в очередной раз предупреждают: курение вейпов не только может привести к серьезным заболеваниям легких, но и сделать мозг более рыхлым.

Вот только продавцов это совсем не останавливает, когда речь идет о многомиллионной прибыли. О том, как на детском здоровье строят бизнес, и можно ли остановить бесконтрольную торговлю «электронками» — выяснял корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Артему Королеву еще нет 18, но он уже не может дышать самостоятельно. У него эмфизема легких — неизлечимое заболевание. Этот диагноз обычно ставят заядлым курильщикам со стажем. Глоток воздуха для таких больных становится на вес золота. И всему виной — вейпы, которые Артем не выпускал из рук.

«Сначала у меня появилась одышка, кашель. Потом у меня три дня держалась достаточно высокая температура, под 39. Вызвали скорую, увезли в больницу с подозрением на пневмонию, но в итоге оказалось, что это эмфизема легких», — рассказал пострадавший Артем Королев.

Количество обращений в больницы с последствиями от парения вейпов растет с каждым годом. Например, по данным Минздрава Оренбургской области, каждый третий подросток курит или хотя бы раз «затягивался» сладким паром. У экспертов есть этому объяснение. По последним подсчетам, табачных магазинов стало в несколько раз больше, чем аптек. И это только тех, где торгуют легально.

Санкт-Петербург. Табачный магазин недалеко от нескольких колледжей и школ. Мы пришли туда, чтобы провести журналистский эксперимент. Этому покупателю нет 18. Но продавца это не волнует: паспорт он не спрашивает и продает электронную сигарету без лишних вопросов.

Таких продавцов не пугает даже полиция. Торговые точки после проверок закрывают, но спустя время они снова начинают работать и пускают опасный товар в оборот.

Наши легкие обладают функцией самоочищения. Но, по словам врачей, почти все, что попало в организм с паром от электронных сигарет, остается там навсегда. Микроскопические капельки от жидкости прилипают к органам, что затрудняет их работу. И избавиться от этого невозможно. Единственный способ защититься — это остановить накапливание — бросить курить.

В начале в смесях жидкости использовали в основном глицерин и никотин. Но маркетологи и химики изменили это: никотин стал солевым, к нему добавили мощные ароматизаторы. Специалисты отмечают, что самое опасное в этом как раз те самые вкусовые добавки, которые вызывают привыкание. Дальше начинаются проблемы с сердцем, стареет кожа, одышка становится нормой. Но даже все это — только начало.

«Чем моложе ребенок, который начинает курить вейп, тем сильнее происходят изменения в сером веществе головного мозга. То есть мозг еще не созревший. Доказано, что мозг становится более рыхлым», — пояснила врач-оториноларинголог Юлия Голонова.

Проблему вейпинга пытаются решить на разных уровнях. Пермский край стал первым регионом России, который не стал дожидаться федерального закона и запретил розничную продажу. Но этого оказалось недостаточно.

Специалисты предлагают хотя бы «обезличить» вейпы — убрать яркие цвета с упаковок и ввести определенную палитру вкусов. Вероятно, тогда электронные сигареты окажутся скучными для подростков и спрос на продукцию упадет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.