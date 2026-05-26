«Имеет право»: Волкова заступилась за Яковлеву в вопросе зарплат в Театре сатиры

Актриса Екатерина Волкова заступилась за народную артистку России Алену Яковлеву, которая недавно открыто возмущалась колоссальной разницей в зарплатах между приглашенными артистами и теми, кто в труппе очень давно. Своим мнением звезда «Ворониных» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Мне кажется, в любом театре есть приглашенные артисты. И, конечно же, она имеет право на это, она много лет там», — пояснила актриса.

Екатерина отметила, что пока не в курсе всех подводных камней в театре, поскольку сама недавно только к ним пришла, причем в качестве приглашенного артиста.

Волкова добавила, что каждый актер волнуется, чтобы ролей хватило всем.

«Я могу сказать, когда-то была в труппе Театра киноактера, и, конечно, когда к нам приглашали звездных и именитых артистов, нам, конечно, было ревностно. Мы же репетируем тоже, стараемся. Но я считаю, что в Театре сатиры, что ни артист, то звезда, известный и именитый. Для всех ролей хватит. Конечно же, не хочется ничего ни с кем делить — это абсолютно нормально», — поделилась Волкова.

Более того, Екатерина готова быть хоть в пятом составе, главное, чтобы получалось совмещать гастроли и съемки, и никого не подводить.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в середине мая Екатерина Волкова, после скандального увольнения из Театра комедии, получила работу в Театре сатиры. Радостной новостью она поделилась в своем блоге, выложив видео, где танцует с трудовой книжкой на фоне театра. Контракт с актрисой уже поддписан, и она приступила к репетициям.

