В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова

В результате теракта в Старобельске погиб 21 человек, более 60 получили ранения.

Семья и близкие простились с погибшим в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске (Луганская народная республика, ЛНР. — Прим. ред.) студентом Максимом Бугаковым. Его тело было найдено одним из последних. Парню было всего 20 лет, он учился на третьем курсе и хотел в будущем стать специалистом в области информационных технологий.

На похоронах Максима Бугакова его брат рассказал, что не сомневается в спланированности атаки украинских боевиков. По его словам, даже плиты в подвале здания не выдержали мощи запущенных вместе с беспилотниками снарядов.

Рядом с разгромленным колледжем жители Старобельска уже установили мемориал в память о погибших. На территории, все усыпанной обломками, пополняются стопки цветов, люди приносят портреты жертв теракта и плюшевые игрушки. Еще один мемориал организовали у Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

«Очень страшно смотреть на них, потому что осознаешь, что буквально я такая же, я их ровесница, я могла оказаться на их месте. Кто угодно мог оказаться на их месте», — поделилась студентка ЛГПУ Валерия Цветова.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ в ночь на 22 мая. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию. 24 и 25 мая были объявлены в ЛНР днями траура в ЛНР.

Президент России Владимир Путин объявил случившееся террористическим актом, так как поблизости не было военной инфраструктуры. Глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что в здании находились только гражданские. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к ответственности не только исполнителей теракта, но и их европейских спонсоров и кураторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западную прессу в игнорировании трагедии Старобельска.

