В храме с младенцем на руках: Егор Крид рассказал о важном семейном событии

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Малышке с красивым именем Оливия-Александра всего полгода, а она уже сделала счастливее целую армию поклонников артиста.

Певец Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин. — Прим. ред.) впервые стал крестным отцом, сообщает 7Дней.ru. Исполнитель опубликовал в социальных сетях трогательные фотографии с полугодовалой малышкой Оливией-Александрой, сделанные во время церемонии в храме. Он принял поздравления от поклонников и пообещал ответственно относиться к роли крестного, всегда поддерживать и оберегать девочку.

«Пусть Бог хранит тебя на протяжении всей твоей прекрасной и счастливой жизни, а мы будем всегда рядом», — написал Крид.

Оливия-Александра — племянница артиста. Эту огромную радость с розовыми щечками и пяточками ему подарили сестра Полина Булаткина и ее избранник Черли Морено. Девочка появилась на свет в ноябре 2025 года. Ее родители вместе с 2019 года, поженились в 2021-м и вот уже полгода познают счастье родительства.

Полина Булаткина живет в Лос-Анджелесе и работает в киноиндустрии под псевдонимами Полина Фэйт и Paulina Michaels — играет в кино, пишет и исполняет песни, пробует себя в продюсировании. В Штатах она и встретила аргентинца Чарли Морено. Избранник несколько раз делал Булаткиной предложение, пока не получил нужный ответ, после чего они устроили тихую свадьбу в кругу самых близких.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Егор Крид подарил Диларе Зинатуллиной, бывшей жене рэпера Алишера Моргенштерна*, квартиру. Об этом девушка рассказала в личном блоге. По собственным словам, в честь дня рождения она добавила квартиру в список пожеланий «по приколу», а музыкант шутить не стал и просто ее купил.

* — включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.