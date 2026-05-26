Последний звонок бьет по карману: образ для мальчика обойдется дороже, чем для девочки

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

Цены на костюмы доходят до 40 тысяч рублей.

Пока же будущие студенты готовятся к последнему школьному звонку. Оказалось, что в этом году, пожалуй, впервые, купить мужской выпускной костюм дороже, чем платье для девушки. Почему — разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Ночь перед последним звонком — это всегда что-то особенное. Пока одни переживают, как пройдет школьный вальс и торжественная линейка, другие старательно наглаживают рубашки, брюки и готовят платья.

В этом году маркетологи решили развеять главный стереотип. Собрав все цифры и тщательно посчитав, специалисты заявили: образ юноши на последний звонок вдвое дороже, чем для девушки.

«У мальчиков-подростков больше аксессуаров в одежде, больше элементов одежды. Это может быть и пиджак, и брюки, и классические ботинки, рубашка. Все в совокупности влияет на стоимость», — рассказал председатель Ассоциации компаний омниакальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Минимально родителям придется потратить 2700 рублей. Самые дорогие, по мнению экспертов, — брюки. За более торжественный образ с жилеткой и пиджаком отдать придется больше пяти тысяч. У девочек все проще: платье — от 800 рублей, туфли — от 600. Но так ли это на самом деле? Узнаем вместе с будущим выпускником. Знакомьтесь, одиннадцатиклассник Никита.

— Я сам зарабатываю деньги и думаю, бюджет тысяч десять, наверное.

Задача максимально проста: выбрать среди огромного количества одежды ту, в которой уже завтра Никита отправится на последний звонок. Собираем три разных образа. Костюм почти за 17 тысяч — строгая классика. Второй, уже дороже — почти 30 тысяч. А это самый дорогой экземпляр — 40 тысяч рублей.

«Я думаю, возьму первый костюм, потому что он был удобнее всех, и цвет тоже привлекательный. Ну и ценник тоже позволяющий», — поделился выпускник Никита.

Одежду средней цены нужно хорошенько поискать и в женском отделе.

По мнению стилистов, сейчас будущие выпускники делают ставку на более практичную одежду — ту, которая легко впишется в повседневный гардероб.

«Сегодня, в эпоху социальных сетей, когда мальчики также активно начинают увлекаться модой и хотят выглядеть как-то привлекательно, у нас огромную роль играют различные тренды. Можно сделать акцент на моделях немножко объемных», — рассказала стилист Анна Скороходова.

Да и сами выпускники руководствуются этими принципами.

«Поскольку я музыкант, у всех нас обязательно должна быть классическая концертная форма, и для меня это много значит», — поделился выпускник Богдан Белобородов.

«Лично для меня это не очень важный вопрос. Важнее задумываться не о костюме и наряде, а о выпускных экзаменах», — считает выпускница Ангелина Сайтиева.

«Как правило, на последний звонок девочки выбирают не пышные бальные платья, а скромный наряд или советскую школьную форму. Когда я заканчивала школу, это было настоящим трендом. Всем классом мы отдали дань традициям и пришли в винтажных платьях и фартуках. Кстати, мой достался мне по наследству: в этой форме на линейку ходила еще моя мама», — поделилась корреспондент.

Подготовка к последнему звонку сильно бьет по карману родителей. Помимо наряда, серьезная статья расходов — это цветы, декор зала, ленты с гордой надписью «выпускник», подарок классному руководителю и фотоальбомы на память.

Так что если кажется, что последний звонок — это праздник, где главное — шары и торжественная атмосфера, вы ошибаетесь. Немаловажны еще крепкие нервы родителей и кошелек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.