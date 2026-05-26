Поднятие духа? Зачем киевская верхушка отдала последние почести пособнику Гитлера

На Украине перезахоронили нациста Андрея Мельника, прах которого 70 лет пролежал в Люксембурге.

Пока затишье в украинской столице, власти провели в городе очень странную церемонию. В торжественной обстановке перезахоронили останки одного из главарей запрещенной в России ОУН* Мельника. Военного преступника, пособника Гитлера, специально откопали в Люксембурге и везли в Киев через пол Европы. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев объяснит зачем.

«Полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину — не в ту, которую был вынужден покинуть, а в ту, о которой мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей», — сказал Зеленский во время перезахоронения нациста.

Насчет «другой Украины» — вопрос спорный, а вот насчет нациста Мельника вопросов нет. Перед Второй мировой войной он сотрудничал с немецкой разведкой, написал письмо Гитлеру с просьбой о помощи в «крестовом походе против большевистского варварства». Называл вермахт «освободителем» и просил разрешить создать украинское военное формирование. На этой волне появилась дивизия СС «Галичина».

«Клейма на этом человеке ставить негде. Его попытки каким-то образом бороться за независимость Украины неизменно заканчивались полным крахом. Попал в российский плен, где и познакомился со своим лучшим другом, первым руководителем „Организации украинских националистов“ (ОУН) Евгением Коновальцом», — рассказал доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

Черед Коновальца, возможно, еще придет. Тренд на безбашенный национализм на Украине появился не сегодня. В родном селе Мельника жалеют лишь о том, что экс-глава ОУН перезахоронен не у них, а под Киевом.

«Я думаю, что лучше было бы все-таки здесь, в селе. Есть памятник, есть кладбище, есть церковь, есть хороший священник. Есть люди, которые этим гордятся», — сказали некоторые местные жители.

«Попытка героизировать, идеализировать, сделать сакральными вот этих злодеев без стыда и совести, конечно, на Украине сегодня еще у кого-то отклик получить может», — отметил заместитель директора центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин.

Киевские власти активно отыгрывают этот тренд.

«Кто-то говорит, что сейчас для этого не время, но на самом деле время для этого настало уже 35 лет назад. Это должно было произойти сразу после восстановления независимости Украины, потому что без этих людей независимость была бы невозможна», — заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Самое время вспомнить про Коновальца. Основатель ОУН, покоящийся в Роттердаме, по данным прессы, следующий на выход в сторону Киева. Кроме того, Украина готовит процесс возвращения и перезахоронения останков Петлюры на территории Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Фронт трещит по всем швам, денег нет, люди устали. Чем еще заняться Киеву для поднятия духа граждан?

* — запрещенная террористическая организация, признана экстремистской в РФ.