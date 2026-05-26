«Я достаточно прямолинейна»: как Надежда Сысоева намекает бойфренду на подарки

Юмористка влюблена в блогера Николая Гололобова, который на 16 лет ее моложе. Судя по всему, возраст для настоящего джентльмена — не ограничение.

Актриса, юмористка, блогер и телеведущая Надежда Сысоева похвасталась умением молодого бойфренда Николая Гололобова ее радовать. По словам звезды, ее возлюбленного не нужно «прогревать», чтобы получить желаемый подарок. Он и так все подмечает и знает, как угодить избраннице. Об этом Сысоева рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Я достаточно прямолинейна, вообще это относится не только к моему молодому человеку, я все говорю напрямую. Да, если мне хочется какой-нибудь кремик или духи, то я их все время ставлю закончившуюся баночку на видное место, где бы это ни было, и он такой: „А, ну все, я понял намек“. И, конечно же, дарит мне это», — заявила она.

В соцсетях Надежды Сысоевой то и дело появляются кадры, вызывающие зависть. Романтические жесты Гололобова эффектные, трогательные — мечта любой девушки, идеальный контент. И приятно, и для блога полезно. Артистка не могла сдержать мечтательную улыбку, когда говорила о сюрпризах, которые ей устраивает кавалер.

«Он очень внимательный, слышит все время, чего мне хочется, много делает разных интересных свиданий — вот это мне очень нравится. Старается меня радовать», — заключила Сысоева.

Николай Гололобов, известный под блогерским псевдонимом Коля Безопасность, моложе 41-летней возлюбленной на 16 лет. Разница в возрасте никого из них не смущает, судя по всему, у обоих серьезные намерения. Звезды встречаются уже несколько месяцев, путешествуют, практически не расстаются, хотя и не живут вместе. Николай даже познакомил Надежду со своими родителями.

По словам юмористки, Гололобов написал ей в соцсетях и предложил помощь — ее собака заболела. Сначала Сысоева игнорировала поклонника, но позже оценила его настойчивость и умение брать на себя ответственность. Недавно артистка опубликовала видео в облегающем комбинезоне и намекнула, что многого ждет от отношений: «Так неловко одеваться откровенно. А вдруг это последнее лето, когда я не беременна?».

Ранее 5-tv.ru писал о тяжелом расставании Надежды Сысоевой с блогером Александром Стоуном (настоящая фамилия Зарубин. — Прим. ред.). Масла в огонь подлили хейтеры, которые не давали артистке пережить разрыв.

