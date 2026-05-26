В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР, который был атакован ВСУ 22 мая. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В базе находятся семь женщин и трое мужчин, среди них — замдиректора по учебно-производственной работе, а также методист и преподаватели. В список преступников украинские экстремисты также внесли завхоза и бухгалтера колледжа.

Авторы сайта обвинили их в покушении на суверенитет Украины, в распространении пропаганды среди несовершеннолетних и «геноциде украинского народа».

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР, где находились более 80 подростков.

В результате обстрела погибли 21 человек, более 60 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, так как рядом не было военной инфраструктуры.

Сотрудники МЧС продолжали разбирать завалы, несмотря на угрозу повторных атак. По словам командира пожарной части, спасатели работали на свой страх и риск, чтобы достать студентов из-под завалов. Кроме того, ВСУ 15 раз срывали эти действия после ударов в Старобельске.

В память о жертвах 24 и 25 мая объявлены днями траура в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что в здании находились только гражданские — студенты педагогического колледжа.

Местные жители создали стихийный мемориал в память о студентах, погибших в результате удара ВСУ по колледжу и общежитию. Люди приносят к монументу игрушки и цветы.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к ответственности европейских спонсоров за теракт в Старобельске. По ее словам, «виновные будут найдены и понесут суровое наказание», независимо от времени, прошедшего с момента преступления.

Она подчеркнула, что ответственность за это деяние должны понести не только непосредственные исполнители, но и европейские спонсоры и западные кураторы киевского режима.

