Снова без обручального кольца: Ирина Пегова появилась на премии в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Месяц назад поклонники поздравляли звезду с тайной свадьбой, а теперь, кажется, появился повод в этом усомниться.

Народная артистка России Ирина Пегова вышла на красную дорожку IV Премии Гильдии кастинг-директоров России вместе с возлюбленным и коллегой Сергеем Мариным. Пара выбрала строгие наряды: 47-летняя актриса надела черное платье с баской и украшения из жемчуга, а ее 38-летний спутник — черный брючный костюм. Пара попозировала фотографам, которые уловили их игривые взгляды и нежные прикосновения, после чего Марин оставил Пегову под вспышками камер и удалился.

Ничто не вызывает подозрений — актеры по-прежнему выглядят счастливыми и влюбленными, но есть одна маленькая деталь. В марте Ирина Пегова опубликовала в соцсетях фото, и на безымянном пальце ее руки внимательные подписчики заметили два кольца, похожие на помолвочное и обручальное. И тут же принялись поздравлять со свадьбой, проведенной, видимо, тайно. Однако на премию заветных колец народная артистка не надела. Сами звезды не балуют публику комментариями относительно их отношений и ответов не дают!

История любви Пеговой и Марина началась в 2023 году во время работы над историческим сериалом «Царская прививка». Они играли императрицу Екатерину II и ее фаворита Григория Орлова, и страсть на площадке вылилась в реальный роман. Симпатию актеров обсуждали в творческих кругах и прессе, но сами они упорно молчали. Только летом 2024-го Пегова намекнула, что ее сердце занято.

Весной 2025-го звезды впервые появились вместе на публике на премьере фильма «Финал», а в июне вышли на красную дорожку фестиваля «Пилот» в Иваново. Сергей Марин известен ролями в сериалах «Душегубы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Начальник разведки» и «Точка ноль». Он ворвался в кинематограф в 23 года и начал сразу с главных ролей. Он скрывает личную жизнь, но, по слухам, был женат. Пегова была замужем за коллегой Дмитрием Орловым, их общей дочери Татьяне 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему наследство заслуженной артистки России Людмилы Арининой после ее смерти досталось Ирине Пеговой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.