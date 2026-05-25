«Пока держусь»: почему Янина Студилина отказывается от постельных сцен в кино

Актриса Янина Студилина не готова к откровенным сценам в кино, но не зарекается

По словам артистки, многие режиссеры пытались раздеть ее ради кадра с перчинкой, но не удалось.

Актриса театра, кино и телевидения, телеведущая Янина Студилина призналась, что, несмотря на весь свой творческий опыт, все еще не готова к чрезмерной откровенности. Своим табу артистка назвала голое тело и подчеркнула: еще не нашелся режиссер, который смог бы уговорить ее предстать перед камерой обнаженной. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Я пока не раздеваюсь в кино, как-то не хочется, честно. Не знаю, я никогда не зарекаюсь. „Вот я никогда…“ — стараюсь такого не говорить. Пока держусь… Да, конечно, все хотят раздеть в кино меня, безусловно. Нет, не хочу… Это не потому что там спутник, муж, брат, сват, нет, просто мне самой как-то некомфортно. Может быть, я мама еще, и вот пока воздержусь от этого», — поделилась Студилина.

У актрисы подрастает дочь Анна от брака с Александром Роднянским-младшим, сыном известного кинопродюсера. Девочке девять лет, но она уже активно интересуется работой мамы, следит за ее соцсетями и всегда отмечает лайком посты, посвященные профессиональным темам. Анна и совет может дать, если родительница за ним обратится. Студилина не исключает, что вопросы табу в кино однажды станут актуальными и для ее ребенка.

«Дочка смотрит, дочка дает комментарии, как бы сама в артистки не пошла, что-то мне подсказывает», — добавила артистка.

Янина Студилина родилась в Омске в семье врача и юриста, в детстве училась танцам и посещала театрально-музыкальную школу. Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, Театральный институт имени Бориса Щукина, а также училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Одними из первых крупных кинопроектов в ее карьере стали сериал «Ранетки» и фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Студилина сотрудничала с Московским академическим театром сатиры, Театром Луны и Театром на Малой Ордынке.

