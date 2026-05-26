«Надо пытаться, это не просто»: Бабкина призвала прессу взяться за ум

Артистка уверена, что именно представители СМИ формируют отношение общества к музыке, поэтому им надо сделать упор на это.

Народная артистка России Надежда Бабкина обвинила прессу в нежелании продвигать настоящее искусство и тяге к дешевым сенсациям. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru во время совместной работы с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.).

По мнению Бабкиной, занимаясь музыкой, тяжело добиться признания публики. Поэтому журналисты должны учиться увлекательно писать об этом, так как именно от них сегодня зависит отношение общества к искусству.

«Это зависит от вас, журналистов. Надо пытаться, это не просто. Написать, что кто-то кому-то набил физиономию или толкнул кого-то — да не проблема. Сейчас практически все это делают», — заявила артистка.

