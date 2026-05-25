Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам СВО и их супругам полностью списать задолженности по кредитам. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

На льготу могут рассчитывать военнослужащие, которые заключили контракт на срок не менее одного года, начиная с 1 мая 2026 года.

Главное условие — общая сумма кредитов не должна превышать десяти миллионов рублей. При этом важно, чтобы до момента подписания контракта по этим долгам уже было вынесено судебное решение о взыскании или возбуждено исполнительное производство.

До этого законодательство позволяло списывать просроченные кредиты только тем, кто заключил контракт не ранее декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин утвердил единые меры поддержки участников СВО и их семей во всех регионах. Стандартный набор льгот включает в себя субсидии на газификацию, помощь в трудоустройстве, приоритетное зачисление в учебные заведения, бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также внеочередное санаторно-курортное лечение.

