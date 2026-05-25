Колокольцев сообщил о рекордном уровне доверия россиян к МВД с 2011 года

Глава ведомства призвал общественников усилить профилактику радикальных настроений среди молодежи.

Уровень доверия граждан к органам внутренних дел достиг максимального значения за последние 15 лет. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, результаты февральского опроса показали, что МВД в настоящее время доверяют 68% населения.

«Результаты последнего опроса в целом в феврале текущего года показали, что в настоящее время органам внутренних дел доверяют 68% населения. Это самый высокий показатель с 2011 года», — высказался Колокольцев.

Колокольцев отметил, что в ближайшие три года членам совета предстоит обсуждать актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства, а также давать экспертные оценки инициативам ведомства. Он пригласил участников к работе в рамках всероссийских социальных акций, культурных и просветительских проектов правоохранительной направленности.

Министр подчеркнул символичность начала работы нового состава совета в Год единства народов России. По его словам, на фоне продолжающихся попыток распространения радикальных идей и дестабилизации общественной обстановки особое значение приобретают системные профилактические мероприятия.

Глава МВД обратил внимание на роль общественных деятелей и лидеров мнений в формировании общественных ориентиров. Он указал, что представители совета обладают возможностью влиять на молодежную аудиторию и участвовать в проектах патриотической направленности.

«Уверен, что патриотические проекты, реализованные Советом, будут способствовать формированию у молодежи правильных ориентиров, ответственности за судьбу Отечества и готовности помогать тем, кто защищает его интересы», — добавил глава ведомства.

