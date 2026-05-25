«Надо давать возможность»: Бабкина заступилась за спектакль «Гамлет»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам артистки, молодым постановщикам необходимо помогать, а не ругать их.

Народная артистка России Надежда Бабкина вступилась за режиссера Андрея Гончарова, чей новый спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в главной роли подвергся критике. Во время совместной работы с певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова) исполнительница заявила корреспонденту 5-tv.ru, что молодому поколению постановщиков нужно помогать, а не ругать их.

«Режиссеры формируются сейчас по-иному. Я вам больше скажу, ни один режиссер — ни молодой, ни взрослый — не умеет работать с народным жанром. И когда они к нам приходят, мы аккуратненько их подталкиваем туда, куда надо. А когда они вникают, им безумно нравится, они становятся нашими друзьями. Режиссерам надо давать возможность своими глазами видеть то, что мы видим», — объяснила певица.

По словам Бабкиной, она принципиально не участвует в публичной критике коллег, если это не касается ее прямой профессиональной сферы — певческой народной культуры.

Новая театральная постановка «Гамлета» действительно вызвала неоднозначную реакцию у публики. Зрителей смутило слишком смелое переосмысление шекспировской классики. Вместо традиционных поединков на шпагах персонажи играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки прямо на сцене и носят костюмы из фольги. Борисов и вовсе катается на роликовых коньках, изображая Гамлета с синдромом Туретта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бабкина и сама не боится экспериментов в творчестве. Недавно она вместе с ансамблем «Русская песня» записала совместную песню с певицей Ивушкой. В новой композиции традиционные народные распевы наложили на современные биты и синтезаторы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.