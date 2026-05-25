www.globallookpress.com/Alexandr Altukhov; 5-tv.ru

Зеленский вернул останки коллаборациониста Мельника, на очереди — Петлюра.

Сегодня на Украине с государственными почестями перезахоронили одного из главных пособников нацистов в годы второй мировой. Это Андрей Мельник, который возглавлял признанную в России экстремистской Организацию украинских националистов*. В годы войны участники этого движения сотрудничали с нацистской Германией. Спустя десятилетия его останки по просьбе Киева нашли и эксгумировали в Люксмебурге.

И это, как выяснилосвь, лишь начало масштабной кампании. Зачем Киеву сейчас понадобилось перезахоронение Мельника и каких еще украинских националистов перевезут на родину — в материале корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Для этого Киеву, конечно, самое время, других проблем нет. С одной стороны — фронт трещит по всем швам, денег нет, люди устали. С другой стороны — фронт же трещит по всем швам, денег нет, а люди устали. Нужно что-то духоподъемное. Желательно с националистическим окрасом.

«Настал тот лучший момент, когда мы можем заново осознать себя украинцами, потому что наши герои напоминают нам: возвращаясь домой, они помогают нам обрести нашу идентичность, понять, что мы — украинцы», — заявил капеллан УПЦ отец Лука.

Их герои — это вот нацист Мельник, прах которого 70 лет пролежал в Люксембурге. Пока о нем очень кстати не вспомнил Зеленский.

«Полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину — не в ту, которую был вынужден покинуть, а в ту, о которой мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей», — заявил Владимир Зеленский во время перезахоронения.

Насчет «другой Украины» вопрос спорный. А вот насчет нациста Мельника вопросов нет.

«Клейма на этом человеке ставить негде. Его попытки каким-то образом бороться за независимость Украины неизменно заканчивались полным крахом. Попал в российский плен, где и познакомился со своим лучшим другом, первым руководителем Организации украинских националистов* Евгением Коновальцем», — рассказал доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

О Коновальце еще скажем — его черед, возможно, придет. Но факт в том, что тренд на безбашенный национализм на Украине, увы, появился не сегодня.

В родном селе Мельника жалеют лишь о том, что экс-глава ОУН* перезахоронен не у них, а под Киевом.

— Я думаю, что лучше было бы все-таки здесь, в селе. Есть памятник, есть кладбище, есть церковь, есть хороший священник. Есть люди, которые этим гордятся.

И поэтому сей тренд киевские власти активно отыгрывают.

«Кто-то говорит, что сейчас для этого не время. Но на самом деле время для этого настало уже 35 лет назад. Это должно было произойти сразу после восстановления независимости Украины, потому что без этих людей независимость была бы невозможна», — заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Самое время вспомнить про Коновальца. Основатель ОУН, покоящийся в Роттердаме, по данным прессы, следующий на выход в сторону Киева. Как и Петлюра — с него, батюшки, по идее надо было начинать.

— Сейчас Украина готовит процесс возвращения и перезахоронения останков Петлюры в пантеоне выдающихся украинцев на территории Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Вот же неожиданность. На самом деле — нет. Фронт трещит по всем швам, денег нет, люди устали. Чем еще заняться Киеву для поднятия духа граждан?

* — внесена в перечень экстремистских организаций и запрещена на территории России.