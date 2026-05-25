Экс-стилист Лерчек продала под видом люкса кроссовки, которые воняли клеем

Женщину обвиняют в мошенничестве.

В Лефортовском суде Москвы продолжилось рассмотрение дела бывшего стилиста блогера Валерии Чекалиной, больше известной под псевдонимом Лерчек, Эльвиры Янковской. Предпринимательницу обвинили в мошенничестве. Одна из потерпевших рассказала, что Янковская продала ей кроссовки, которые воняли клеем. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Янковскую обвиняют в мошенничестве. По версии прокуратуры, обвиняемая на протяжении длительного времени продавала клиентам вещи под видом оригинальных товаров люксовых брендов по сниженным ценам.

По словам потерпевшей, при покупке она сразу заподозрила контрафакт, поскольку кроссовки сильно пахли клеем. Несмотря на это, женщина все же купила дорогую вещь, так как доверяла стилисту и подумать не могла, что та ее обманет. Чуть позже продавец в Дубае подтвердил, что это некачественная подделка.

По данным следствия, Янковская закупала одежду и сумки на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка». Ранее экспертиза подтвердила, что все вещи, которые продавала стилист, — контрафакт.

