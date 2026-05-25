Олег Савельев покинул пост замминистра обороны

Олег Савельев ушел с должности заместителя министра обороны России — руководителя аппарата главы ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что он покидает пост в связи с переходом на другое место работы. Савельев занимал эту позицию чуть более двух лет — с мая 2024 года. До прихода в военное ведомство, с 2019-го, он являлся аудитором Счетной палаты, где курировал вопросы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Ранее генерал-полковника Александра Чайко назначили новым главнокомандующим Военно-космическими силами России.

Также 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Чайка назначен руководителем Россотрудничества. Ранее эту должность занимал Евгений Примаков.

И это не все недавние кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Мельника заместителем генерального прокурора Российской Федерации, Андрей Гуришев назначен прокурором Санкт-Петербурга, а Петр Забурко — прокурором Ленобласти.

