Психолог назвала причины тревожности у людей

Специалист призвала искать опору не во внешней среде, а в умении управлять собой.

Кризисный психолог Ольга Софьянова объяснила, что тревожные состояния у людей вызваны в первую очередь ощущением непредсказуемости среды и страхом за выживание. Об этом она рассказала в пресс-центре НСН.

«Действительно приходит много людей с тревожными состояниями. Первая причина — это непредсказуемость среды, а внутреннее спокойствие определяется предсказуемостью. Когда она у нас есть, у нас нет переживаний о том, как выживать», — рассказала она.

Специалист предлагает способы борьбы с таким состоянием.

«Это регуляция внутренних состояний, когда человек чувствует базовое экзистенциальное ощущение „я могу“ и „я управляю“. То есть он понимает, что не управляет внешними обстоятельствами, но управляет собой и своими мыслями. Это дыхательные практики и так далее», — поделилась психолог, уточнив, что тогда человек сохраняет внутренний стержень, опору на самого себя.

Софьянова подчеркнула, что ключом к спокойствию становится навык возвращать себе контроль над реакциями, даже когда ситуация вокруг остается турбулентной.

