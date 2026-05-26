Универсальные и расслабленные: какие джинсы будут самыми модными летом 2026 года

Тренд коснулся как масс-маркета, так и люксовых домов моды.

Модные эксперты пророчат выбеленным джинсам статус самой востребованной модели в летнем гардеробе 2026 года. Об этом сообщил портал Who What Wear.

Специалисты обратили внимание на повсеместное появление светлых брюк из денима в свежих линейках одежды. Причем эта тенденция коснулась как сегмента масс-маркета, так и люксовых домов моды.

Журналисты подчеркнули, что особую роль в популяризации тренда сыграл креативный директор Dior Джонатан Андерсон. В ходе недавнего показа его бренда публике представили сразу несколько вариаций подобных штанов. Одной из первых новую тенденцию поддержала знаменитая певица Майли Сайрус, которая была замечена в джинсах из этой коллекции.

Стилисты характеризуют выбеленные модели как максимально универсальный и расслабленный элемент базового гардероба, способный гармонично дополнить практически любой образ.

По мнению экспертов, такая вещь не ограничивает обладателя в выборе обуви.

«Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или туфлями на низком каблуке», — отметили модные редакторы.

