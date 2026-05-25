Сладкие секреты Сассекских: Меган Маркл раскрыла прозвища детей

Фото: www.globallookpress.com/Josh Stanyer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Герцогиня поделилась деталями жизни своей семьи.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл публично раскрыла милые домашние прозвища своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Об этом сообщило Express.

В коротком ролик супруга принца Гарри занималась продвижением своей новой линейки фруктовых джемов, попутно рассказывая о вкусовых предпочтениях членов своей семьи. В кадре Меган Маркл предстала в темном топе и кухонном фартуке, демонстрируя процесс приготовления десертов.

Описывая любимые лакомства домочадцев, Меган назвала своего супруга просто своим мужем, а для детей использовала сокращенные формы имен — «Арч» и «Лил».

«У каждого в моей семье есть свой фаворит. Мой муж обожает малину, Лил любит клубнику, а Арч симпатизирует обоим вкусам. Сама же я предпочитаю мармелад», — поделилась герцогиня в видео.

Пост сопровождался описанием продукции, в котором подчеркивалось, что рецептура десертов была вдохновлена домашними джемами, которые Меган готовила на собственной кухне на протяжении многих лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.