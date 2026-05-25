«Темная сторона» падел-тенниса: почему модный спорт разрушает семьи

Падел-теннис стал одним из самых популярных видов спорта в Великобритании, однако за его популярностью скрывается негативное влияние на личную жизнь игроков. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, смесь тенниса и сквоша, которая рекламируется как здоровое и веселое хобби, на деле оборачивается для многих пар одержимостью, токсичным соперничеством и даже разводами.

Специализированные приложения для поиска партнеров по игре некоторые пользователи начали использовать в качестве платформ для флирта, что нередко приводит к реальным изменам.

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) подтвердила невероятный масштаб бума. Число кортов в стране выросло с 68 в 2019 году до более чем 1800 в 2026 году, а количество активных игроков достигло миллиона человек. Среди фанатов падела числятся как обычные офисные работники, так и представители королевской семьи, включая принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Обозреватель Ева Вагстафф отметила, что социальный аспект игры имеет «темную сторону». Она рассказала о женщине, которая обнаружила в телефоне бойфренда интимную переписку с партнершей по корту. Другая девушка призналась, что рассталась с возлюбленным после того, как увидела его пугающую агрессию и крики на оппонента из-за проигранного очка.

На платформе Reddit появляется все больше жалоб от супругов, которые чувствуют себя брошенными из-за «паделмании» своих партнеров.

Помимо психологических проблем, спорт столкнулся с сопротивлением жителей элитных поселков, таких как Олдерли-Эдж. Граждане жалуются на невыносимый шум, напоминающий выстрелы, и опасаются снижения стоимости своей недвижимости.

В некоторых населенных пунктах дело дошло до абсурдных обвинений. Жители Грэйтли заявили, что постоянный стресс от шума падел-центров может спровоцировать у них развитие диабета второго типа.

