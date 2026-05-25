Трагедия на барбекю: лицо модели изуродовали по неосторожности

Во время летнего праздника 17-летняя модель Джордана Ашкенази получила тяжелейшие ожоги лица и тела из-за вспышки горючего на гриле. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел в Сиднее, когда компания подростков решила разжечь угольный мангал, используя бензин и метиловый спирт. В какой-то момент один из друзей плеснул в огонь дополнительную порцию горючего, что вызвало взрыв.

Огненный поток ударил прямо в Джордану. Девушка вспомнила, что ее одежда начала плавиться прямо на коже, а зрение затуманилось.

Врачи диагностировали повреждение более 30% тела, включая ожоги груди, лица, губ и ушей. Инцидент произошел в тот период, когда она готовилась к своей первой профессиональной съемке в Таиланде.

Джордане потребовалось множество операций по пересадке кожи и два года ношения специального компрессионного жилета. Она призналась, что первое время после случившегося не могла смотреть на себя в зеркало без слез и приступов рвоты.

Тем не менее, благодаря поддержке семьи и дорогостоящим косметологическим процедурам, включая лазерную терапию и перманентный макияж для восстановления пигментации, ей удалось вернуться к нормальной жизни.

Сейчас 40-летняя женщина воспитывает двоих детей и ведет успешный бизнес в сфере дизайна, призывая родителей быть максимально бдительными во время сезона пикников.

Глава благотворительного фонда Кейт Нэш подчеркнула, что использование розжигов является главной причиной подобных травм, которых можно было бы избежать, соблюдая простые правила пожарной безопасности.

