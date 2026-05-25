В Чехии задержали митрополита Илариона, обвинив в хранении наркотиков

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Священнослужитель назвал случившееся провокацией и заявил о поступавших ему угрозах.

Митрополита Илариона (Алфеева) задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом РИА Новости сообщил один из помощников священнослужителя.

По его словам, утром начался допрос митрополита с участием прокурора, судьи, российского консула и адвоката. Накануне ему официально предъявили подозрение по статье о хранении наркотиков.

Как утверждает собеседник агентства, полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит, провела обыск и обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. После этого клирика поместили в изолятор временного содержания, а его личные вещи были изъяты.

Помощник добавил, что ночью митрополита посетили адвокат и российский консул, который проверил условия содержания.

Сам Иларион назвал произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, включая угрозы физической расправы. Также, как утверждает священнослужитель, давление оказывалось и на православную общину в Карловых Варах.

Митрополит Иларион считается одним из самых известных представителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год он возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата, после чего был назначен главой Будапештско-Венгерской епархии.

В июле 2024 года Священный синод РПЦ создал специальную комиссию для проверки дел в епархии и временно отстранил митрополита от управления округом. Это произошло после крупной кражи, совершенной в январе того же года. Тогда венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Георгия Сузуки.

