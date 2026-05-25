Стрелявшего в мальчика-саксофониста у Мариинки арестовали до 22 июля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У 11-летнего мальчика рваная рана щеки, инородное тело застряло в подбородке.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Айтжана Смагулова, который из окна своей квартиры открыл стрельбу по школьнику, игравшему на саксофоне. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Вопиющий инцидент произошел 23 мая около полудня. Мужчина, а именно — сотрудник Мариинского театра Айтжан Смагулов — находился в квартире на третьем этаже дома № 36/1 по улице Декабристов. По версии следствия, его вывел из себя шум игры на саксофоне, доносившийся с улицы.

«Мальчик мешал спать. Я решил напугать, выстрелить. Выстрел был только один. Пулька была заряжена только одна», — попытался впоследствии оправдаться Смагулов.

Восприняв детские голоса как личное оскорбление, Смагулов схватился за пневматический пистолет и выстрелил в сторону мальчика, игравшего на саксофоне возле дома № 34 — прямо напротив Мариинского театра. Металлический шарик диаметром 4,5 миллиметра угодил ребенку в лицо. Медики диагностировали рваную рану левой щеки, а инородное тело осталось в мягких тканях подбородка. Позже хирурги успешно извлекли пулю. Отец пострадавшего ребенка назвал травму серьезной и уточнил, что его сын находится под наблюдением врачей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия. Судебная инстанция постановила оставить Смагулова под стражей вплоть до 22 июля.

Как выяснилось позже, Айтжан Смагулов — артист мимического ансамбля Мариинского театра и проживает раз рядом с местом работы, близ улицы Декабристов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Москве мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.