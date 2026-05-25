«Сожалею»: мажор, устроивший массовое ДТП в Нижнем Новгороде, решил извиниться

Правда, кажется, уже слишком поздно.

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова Сергей Корнилов-младший, который оказался в центре скандала после массового ДТП и оскорблений в адрес россиян, публично извинился. Кадры видео, где мажор просит прощение, распространились по интернету.

«Я искренне сожалению о содеянном. Еще раз прошу извинений», — сказал 21- летний молодой человек.

По словам Корнилова-младшего, после инцидента он принял решение пройти лечение от алкогольной зависимости. С этой целью он якобы лег в специализированную клинику. Откуда и записал видео с извинениями.

«Сейчас я нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков. Все сказанные мной слова по поводу аварии не являются истинными. Я так не считаю, все было сделано под воздействием алкоголя», — добавил Сергей.

Массовое ДТП произошло 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Корнилов-младший, находясь в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. От удара Kia отбросило на Nissan. После аварии молодой человек как ни в чем не бывало поехал в ресторан.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пресс-служба регионального МВД 25 мая сообщила, что Корнилова-младшего задержали. Нарушителя поместили в изолятор временного содержания.

