«Мешал спать»: что грозит стрелявшему в юного музыканта артисту Мариинки

Остается под вопросом, сможет ли мальчик и дальше играть на саксофоне.

Новые детали шокирующей истории из Петербурга. Артиста Мариинского театра, который стрелял в ребенка за игру на саксофоне, арестовали на два месяца. Хотя защита просила о домашнем аресте. Об уличном концерте, который едва не закончился трагедией, расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Один выстрел — минус два творческих пути. Вот он — 38-летний артист массовки Мариинского театра с, видимо, очень тонкой душевной организацией, раз игра 11-летнего саксофониста настолько вывела его из себя.

А вот сам юный музыкант — незадолго до происшествия на камеру его снял проходивший мимо экскурсовод.

— Говорю: «А ты музыкант?» Говорит: «Ну да, учусь четыре года уже». «А родители знают, что подрабатываешь так?» «Да знают». Вот какой Петербург культурный, невероятно город.

Что произошло дальше, просто не укладывается в голове. Во время очередной партии из окна ближайшего дома в ребенка стреляют. И не кто-то, а тоже артист — сотрудник Мариинского театра Айтжан Смагулов.

— Мальчик мешал спать. Я решил напугать, выстрелить. Выстрел был только один. Пулька была заряжена только одна.

Он артист мимического ансамбля легендарной Мариинки. Проживает недалеко от места работы: окна его комнаты выходят на улицу Декабристов, где и находится театр.

Центр культурной жизни Петербурга, здесь всегда оживленно. О какой тишине здесь в выходной день мечтал артист — непонятно. И первую помощь мальчику пришлось оказывать тоже сотрудникам Мариинского театра: они перенесли ребенка в свой медпункт и вызвали скорую.

Единственный выстрел только по случайности не стал роковым. Пуля пробила ребенку щеку и застряла в области подбородка. Как отмечает отец школьника, сантиметр в сторону — и мальчик мог лишиться глаза.

«Ребенок здоров. Будет жить. К сожалению, под наблюдением врача, поскольку действительно травма довольно серьезная», — рассказал отец потерпевшего Владимир.

У задержанного артиста изъяли пневматический газобаллонный пистолет Макарова. Сейчас он фигурант дела о хулиганстве с применением оружия. А его коллеги ищут объяснение жестокому нападению.

«Так, он нормально всегда был на работе. Просто он лечил спину, щитовидку, какие-то лекарства принимал сильные. Может, как-то повлияло», — предположил коллега артиста Андрей Провоторов.

Мальчик пока остается в больнице. После такой травмы под вопросом не только будущие соло в центре Северной столицы, а вообще возможность игры на саксофоне. Впереди у него длительная реабилитация.

